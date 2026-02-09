В Харькове суд оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, которая пыталась «отбить» мужчину от ТЦК и полиции

Суд признал ее виновной в сопротивлении работникам полиции и утвердил соглашение о признании виновности.

Киевский районный суд города Харькова вынес приговор по делу о сопротивлении работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей. Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 342 УК Украины и назначили штраф в размере 17 000 грн. Решение принято на основании соглашения о признании виновности между стороной обвинения и подсудимой.

Обстоятельства дела № 953/273/26

Как установил суд, 3 ноября 2025 года возле входа на станцию метро «Академика Барабашова» работники патрульной полиции метрополитена ГУНП в Харьковской области выполняли служебные обязанности по охране общественного порядка. Полицейские сопровождали административно задержанного мужчину для доставления его в учреждение с целью составления протокола об административном правонарушении по ст. 210 КУоАП Украины (нарушение правил воинского учета).

В этот момент к полицейским подошла группа лиц, среди которых была и обвиняемая. Осознавая, что перед нею находятся работники полиции при исполнении служебных обязанностей (в форменной одежде, со служебными жетонами и оружием), женщина начала активно препятствовать их действиям.

В частности, женщина пыталась освободить задержанного мужчину, не реагировала на законные требования полицейских отойти и не мешать, толкала правоохранителей, отталкивала их от задержанного и хватала полицейских за форменную одежду.

Такие действия суд квалифицировал как сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей, что образует состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины.

Соглашение о признании виновности

12 января 2026 года между прокурором Киевской окружной прокуратуры г. Харькова и обвиняемой, при участии защитника, было заключено соглашение о признании виновности. В нем женщина полностью и безоговорочно признала свою вину, согласилась с правовой квалификацией действий и с согласованным наказанием.

Прокурор, заключая соглашение, учел: нетяжкий характер преступления; отсутствие предыдущих судимостей; официальное трудоустройство обвиняемой; наличие на ее содержании несовершеннолетнего ребенка; искреннее раскаяние.

Стороны согласовали наказание в виде штрафа — 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

Позиция суда

В подготовительном судебном заседании обвиняемая подтвердила, что соглашение заключено добровольно; никакого давления, угроз или принуждения не было; она осознает свои процессуальные права и последствия утверждения соглашения; понимает характер обвинения и вид наказания.

Суд проверил соблюдение требований статей 469–475 УПК Украины, установил добровольность волеизъявления сторон и пришел к выводу, что:

соглашение соответствует требованиям закона;

правовая квалификация действий является правильной;

согласованное наказание соразмерно тяжести преступления и данным о личности обвиняемой;

обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 17 000 грн.

Гражданский иск по делу не заявлялся, процессуальные расходы отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения в Харьковский апелляционный суд через Киевский районный суд г. Харькова. Если апелляционная жалоба не будет подана, приговор вступит в законную силу по истечении этого срока.

