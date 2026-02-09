У Харкові суд оштрафував на 17 тисяч гривень жінку, яка намагалася «відбити» чоловіка від ТЦК та поліції

Суд визнав її винною в опорі працівникам поліції та затвердив угоду про визнання винуватості.

Ілюстративне фото, джерело - Getty Images

Київський районний суд міста Харкова виніс вирок у справі про опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків. Жінку визнано винною за ч. 2 ст. 342 КК України та призначено штраф у розмірі 17 000 грн. Рішення ухвалено на підставі угоди про визнання винуватості між стороною обвинувачення та підсудною.

Обставини справи № 953/273/26

Як встановлено судом, 3 листопада 2025 року поблизу входу до станції метро «Академіка Барабашова» працівники патрульної поліції метрополітену ГУНП у Харківській області виконували службові обов’язки з охорони громадського порядку. Поліцейські супроводжували адміністративно затриманого чоловіка для доставлення його до установи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 210 КУпАП України (порушення правил військового обліку).

У цей момент до поліцейських підійшла група осіб, серед яких була і обвинувачена. Усвідомлюючи, що перед нею — працівники поліції при виконанні службових обов’язків (у форменому одязі, зі службовими жетонами та зброєю), жінка почала активно перешкоджати їхнім діям.

Зокрема, жінка намагалася звільнити затриманого чоловіка, не реагувала на законні вимоги поліцейських відійти та не заважати, штовхала правоохоронців, відштовхувала їх від затриманого та хапала поліцейських за формений одяг.

Такі дії суд кваліфікував як опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків, що утворює склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України.

Угода про визнання винуватості

12 січня 2026 року між прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова та обвинуваченою, за участі захисника, було укладено угоду про визнання винуватості. У ній жінка повністю та беззастережно визнала свою вину, погодилась з правовою кваліфікацією дій та з узгодженим покаранням.

Прокурор, укладаючи угоду, врахував: нетяжкий характер злочину; відсутність попередніх судимостей; офіційне працевлаштування обвинуваченої; наявність на її утриманні неповнолітньої дитини; щире каяття.

Сторони погодили покарання у виді штрафу — 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Позиція суду

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена підтвердила, що угоду укладено добровільно; жодного тиску, погроз чи примусу не було; вона усвідомлює свої процесуальні права та наслідки затвердження угоди; розуміє характер обвинувачення і вид покарання.

Суд перевірив дотримання вимог статей 469–475 КПК України, з’ясував добровільність волевиявлення сторін та дійшов висновку, що:

угода відповідає вимогам закону;

правова кваліфікація дій є правильною;

узгоджене покарання є співмірним тяжкості злочину та даним про особу обвинуваченої;

обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України. Їй призначено покарання у вигляді штрафу 17 000 грн.

Цивільний позов у справі не заявлявся, процесуальні витрати відсутні.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня проголошення до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова. Якщо апеляційну скаргу не буде подано, вирок набере законної сили після спливу цього строку.

