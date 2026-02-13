Верховный Суд разъяснил, сохраняет ли директор статус учителя после увольнения

Пребывание на должности учителя и ведение преподавательской работы лицом, занимающим должность директора, не являются тождественными понятиями.

Верховный Суд постановлением по делу № 220/1881/21 подтвердил: если директор учреждения образования преподает предметы в своей школе, это не создает отдельных трудовых отношений как с учителем. После завершения срочного контракта на должности директора такие правоотношения прекращаются, а оснований для «автоматического» продолжения работы уже как учителя нет.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которые отказали бывшему директору школы в требованиях о допуске к работе учителем и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.

Обстоятельства дела

Истец возглавляла Старомайорское учреждение общего среднего образования более 35 лет. В июне 2020 года с ней, как с руководителем-пенсионером, заключили срочный трудовой договор (контракт) до 30 июня 2021 года. 28 августа 2021 года ее уволили в связи с истечением срока контракта и непрохождением конкурса.

В то же время в период работы директором она преподавала историю и обществоведческие дисциплины, проходила аттестацию как учитель, получала оплату по тарификации и имела учебную нагрузку.

Еще до увольнения были изданы приказы о якобы продолжении с ней трудовых отношений уже как с учителем на срок до 2024 года. После увольнения с должности директора истца к преподаванию не допустили. Она обратилась в суд с требованиями:

признать неправомерным недопуск к работе;

обязать допустить ее к преподаванию с нагрузкой 16,5 часов в неделю;

взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.

В кассационной жалобе истец настаивала, что суды не выяснили характер ее трудовых отношений как учителя и не учли положения законодательства о возможности руководителей учреждений образования осуществлять преподавательскую деятельность.

Правовая позиция Верховного Суда

1. Должность директора учреждения образования и должность учителя являются разными самостоятельными трудовыми должностями

Верховный Суд подчеркнул, что трудовые отношения между сторонами существовали исключительно на основании контракта на должности директора. Отдельного трудового договора на должность учителя заключено не было.

Тот факт, что директор выполняет педагогическую нагрузку, не означает, что он одновременно находится на отдельной должности учителя.

2. Преподавательская деятельность руководителя — не тождественна совместительству

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда проанализировал:

Постановление КМУ № 245 «О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций»;

Положение № 43 об условиях работы по совместительству;

пункт 91 Инструкции № 102 о порядке исчисления заработной платы работников образования;

нормы Закона Украины «Об образовании».

Согласно пункту 91 Инструкции № 102 руководящие работники учреждений образования могут вести преподавательскую работу в пределах установленных часов (9 часов в неделю, в сельской местности — до 12 часов при определенных условиях).

Следовательно, директор имеет право преподавать, однако это осуществляется в пределах его статуса как руководителя, а не как отдельной штатной единицы «учитель».

3. Истечение контракта прекратило все трудовые отношения

После завершения срока контракта и увольнения с должности директора трудовые отношения между сторонами полностью прекратились.

Верховный Суд подчеркнул: ведение преподавательской работы лицом, занимающим должность директора, и пребывание на должности учителя — это не тождественные понятия.

4. Отсутствие полномочий на заключение договора

Кассационный гражданский суд также установил, что лицо, издавшее приказы о продолжении трудовых отношений как с учителем, не имело надлежащих полномочий на заключение такого трудового договора. Поэтому оснований для возникновения новых трудовых отношений не было.

Кассационный гражданский суд пришел к выводу, что:

суды предыдущих инстанций правильно применили нормы материального права;

нарушений процессуального права не установлено;

доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке доказательств, что не входит в полномочия кассационной инстанции.

Постановлением от 15 января 2026 года кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов — без изменений. Постановление является окончательным.

