Является ли законным отстранение водителя скорой помощи от работы без сохранения заработной платы из-за непрохождения ВКК – позиция ВС

Суд признал, что кассационная жалоба истца была необоснованной, поскольку все действия работодателя были законными и обоснованными.

Верховный Суд опубликовал позицию относительно правомерности отстранения работника от работы без прохождения врачебно-консультативной комиссии. Так, работодатель имеет право отстранить работника от работы без сохранения заработной платы, если работник уклоняется от прохождения назначенной врачебно-консультативной комиссии после ухудшения состояния здоровья во время выполнения трудовых обязанностей, что обусловлено обязанностью работодателя обеспечить безопасные условия труда.

Верховный Суд постановлением от 4 февраля 2026 года по делу № 216/5482/24 (производство № 61-4348св25) оставил без удовлетворения кассационную жалобу истца и оставил без изменений решение Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области от 3 декабря 2024 года и постановление Днепровского апелляционного суда от 18 марта 2025 года.

Обстоятельства дела

Истец находится в трудовых отношениях с КП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Днепропетровского областного совета с 10 ноября 1995 года в должности водителя 1 класса автотранспортных средств выездной бригады.

16 апреля 2024 года во время выполнения трудовых обязанностей у истца произошел несчастный случай, не связанный с производством, который привел к ухудшению состояния здоровья из-за обострения хронического заболевания (спондилогенная торакалгия с устойчивым умеренным болевым синдромом на фоне остеохондроза, посттравматической клиновидной деформации Т4 с грыжей Шморля), что подтверждено выпиской из медицинской карты стационарного больного от 26 апреля 2024 года № 2277 и актом расследования несчастного случая по форме Н-1/НП от 09 мая 2024 года.

20 июня 2024 года издан приказ № КР/93-к об отстранении истца от работы с 2 июля 2024 года с сохранением средней заработной платы для прохождения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) и выдано соответствующее направление. Истец ознакомлен под подпись.

Истец не явился на заседание ЛКК.

15 июля 2024 года издан приказ № КР/112-к об отстранении истца от работы без сохранения средней заработной платы с 18 июля 2024 года до предоставления заключения ЛКК. Истец ознакомлен под подпись.

По состоянию на 22 августа 2024 года истец не прошел МКК.

Истец обратился в суд с иском о признании приказов незаконными и их отмене, обязательстве допустить к работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда в размере 30 000 грн.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога решением от 3 декабря 2024 года, оставленным без изменений постановлением Днепровского апелляционного суда от 18 марта 2025 года, в удовлетворении иска отказал.

Суды установили, что отстранение истца от работы осуществлено в пределах полномочий работодателя и в порядке, предусмотренном законом, с целью недопущения потенциальной угрозы безопасности людей в связи с ухудшением состояния здоровья водителя выездной бригады экстренной медицинской помощи.

Судебные решения мотивированы тем, что работодатель издавал спорные приказы об отстранении истца от работы в связи с ухудшением состояния его здоровья, возникшим из-за обострения хронического заболевания, во время выполнения им трудовых обязанностей, что подтверждается выпиской из медицинской карты стационарного больного. Поскольку по состоянию на 22 августа 2024 года истец не прошел врачебно-консультативную комиссию, которую должен был пройти, то принятое решение ответчика об отстранении истца от работы, в том числе без сохранения заработной платы, является его правомерной обязанностью. Учитывая открытую демонстрацию истцом своего нежелания пройти медицинское обследование, такое решение и действия ответчика были вполне оправданными его обязанностью не допускать никаких нарушений, которые потенциально могут негативно повлиять на безопасность людей. Учитывая, что судами не установлено нарушение ответчиком права истца на труд, то в части взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещения морального вреда иск также не подлежит удовлетворению.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые решения — без изменений.

Основаниями для кассационного обжалования указанных судебных решений заявитель указывает неправильное применение судом норм материального права и нарушение норм процессуального права, а именно применение апелляционным судом норм права без учета вывода о применении норм права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлениях Большой Палаты Верховного Суда от 14 декабря 2022 года по делу № 130/3548/21 и Верховного Суда от 20 марта 2018 года по делу № 337/3087/17, от 23 января 2019 года по делу № 755/6458/15-ц, от 17 апреля 2019 года по делу № 682/1692/17, от 01 апреля 2020 года по делу № 761/12073/18, от 01 марта 2023 года по делу № 607/20853/21, что предусмотрено пунктом 1 части второй статьи 389 ГПК Украины.

Кассационная жалоба истца удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции отметил, что отстранение работника от работы является временным приостановлением выполнения им трудовых обязанностей по решению уполномоченных органов по основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 46 КЗоТ Украины), и не прекращает трудовые отношения.

Отстранение истца от работы осуществлено на основании ст. 46 КЗоТ Украины, ч. 1, ч. 3 ст. 17 Закона Украины «Об охране труда», п. 3.8 Приказа МЗ № 246 от 21.05.2007, пп. 3.1, 3.2 раздела III Приказа МЗ и МВД № 65/80 от 31.03.2013 с целью проведения внеочередного медицинского осмотра (МКК) в связи с ухудшением состояния здоровья, подтвержденным медицинскими документами.

Суд подчеркнул, что работодатель обязан не допускать работника к работе в случае отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, а также в случаях, предусмотренных законодательством, включая нормативные акты, регулирующие деятельность водителей транспортных средств выездной бригады экстренной медицинской помощи.

Ссылка кассационной жалобы на неучет судами постановлений Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда является необоснованной, поскольку правовые выводы судов предыдущих инстанций таким выводам не противоречат.

Следовательно, доводы, приведенные в обоснование кассационной жалобы, не могут быть основанием для отмены судебных решений судов первой и апелляционной инстанций, поскольку они не подтверждаются материалами дела, основаны на неправильном толковании заявителем норм материального права и сводятся к необходимости переоценки судом доказательств, что в соответствии с требованиями статьи 400 ГПК Украины не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Доводы кассационной жалобы об отсутствии оснований для отстранения из-за непрохождения ВКК признаны необоснованными, поскольку такие основания прямо вытекают из указанных норм законодательства об охране труда и медицинских осмотрах водителей.

Поскольку доводы кассационной жалобы выводы судов предыдущих инстанций не опровергают, на законность и обоснованность их судебных решений не влияют, коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

