Обещали повлиять на решение ВЛК за $5000: в Хмельницкой области судили двух мужчин

14:48, 18 февраля 2026
Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области признал двух мужчин виновными в злоупотреблении влиянием и назначил одному штраф 204 тыс. грн, другому – 2 года 6 месяцев лишения свободы.
Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области признал виновными в злоупотреблении влиянием 39-летнего жителя Дунаевцев и 45-летнего частного предпринимателя из Хмельницкого. Первому назначил наказание в виде штрафа в размере 204 000 грн, второму — 2 года 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в Хмельницком апелляционном суде.

Суть дела

Как установил суд, к обвиняемым обратился житель Хмельницкой области за консультацией относительно прохождения ВВК и возможности быть признанным пригодным к военной службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других структурах.

Во время встречи в г. Хмельницком они пообещали, что несмотря на отсутствие у мужчины заболеваний могут повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и военно-врачебной комиссии для принятия нужного решения. За такие «услуги» требовали 5000 долларов США.

Осознавая возможную противоправность таких действий, мужчина обратился в правоохранительные органы и далее действовал под их контролем. Обвиняемые неоднократно встречались с ним, обсуждали условия передачи средств, пытались создать видимость законности своих действий, в частности предлагали заключить договор о предоставлении юридической помощи и давали инструкции по прохождению медицинского осмотра.

В начале января 2025 года один из фигурантов повторно выдвинул требование о передаче 5000 долларов США, из которых 4000 долларов нужно было передать сразу за «влияние» на должностных лиц ТЦК и ВВК, а 1000 долларов — после получения военно-учетных документов.

7 января 2025 года на автостоянке в Хмельницком по указанию одного из обвиняемых мужчина передал 4000 долларов США третьему лицу, которое не было осведомлено о преступных намерениях.

Квалификация действий и решение суда

Суд пришел к выводу о доказанности вины обоих обвиняемых в злоупотреблении влиянием — получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

При назначении наказания суд, в частности, учел, что они совершили преступление, относящееся к категории нетяжких, имеют положительные характеристики, ранее не судимы, их семейное положение и состояние здоровья. Обстоятельств, смягчающих наказание, суд не установил. Обстоятельствами, отягчающими наказание, признал совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и с использованием условий военного положения. Суд также принял во внимание, что младший из обвиняемых частично признал свою вину — подтвердил факт получения средств.

Обосновывая назначение реального наказания в виде лишения свободы другому обвиняемому, суд отметил, что совершенное деяние негативно влияет на процесс мобилизации и ослабляет обороноспособность государства в условиях военного положения, а его непризнание вины в полной мере свидетельствует об отсутствии надлежащего осознания общественной опасности содеянного. Кроме того, прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

суд приговор мобилизация ВВК

