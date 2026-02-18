Обіцяли вплинути на рішення ВЛК за $5000: на Хмельниччині судили двох чоловіків

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав двох чоловіків винними у зловживанні впливом та призначив одному штраф 204 тис. грн, іншому — 2 роки 6 місяців позбавлення волі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав винними у зловживанні впливом 39-річного жителя Дунаївців та 45-річного приватного підприємця з Хмельницького. Першому – призначив покарання у виді штрафу в розмірі 204 000 грн, другому – 2 роки 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомили у Хмельницькому апеляційному суді.

Суть справи

Як встановив суд, до обвинувачених звернувся житель Хмельниччини за консультацією щодо проходження ВЛК і можливості бути визнаним придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших структурах.

Під час зустрічі в м. Хмельницькому вони пообіцяли, що попри відсутність у чоловіка захворювань можуть вплинути на службових осіб територіального центру комплектування та військово-лікарської комісії для ухвалення потрібного рішення. За такі «послуги» вимагали 5000 доларів США.

Усвідомлюючи можливу протиправність таких дій, чоловік звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їх контролем. Обвинувачені неодноразово зустрічалися з ним, обговорювали умови передачі коштів, намагалися створити видимість законності своїх дій, зокрема пропонували укласти договір про надання юридичної допомоги та надавали інструкції щодо проходження медичного огляду.

На початку січня 2025 року один із фігурантів повторно висунув вимогу про передачу 5000 доларів США, з яких 4000 доларів потрібно було передати одразу за «вплив» на посадових осіб ТЦК та ВЛК, а 1000 доларів – після отримання військово-облікових документів.

7 січня 2025 року на автостоянці в Хмельницькому за вказівкою одного з обвинувачених чоловік передав 4000 доларів США третій особі, яка не була обізнана про злочинні наміри.

Кваліфікація дій та рішення суду

Суд дійшов висновку про доведеність вини обох обвинувачених у зловживанні впливом – одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

При призначенні покарання суд, зокрема, врахував що вони вчинили злочин, який належить до категорії нетяжких, мають позитивні характеристики, раніше не судимі, їхній сімейний стан та стан здоров’я. Обставини, що пом’якшують покарання суд не встановив. Обставинами, що обтяжують покарання, – визнав вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою та з використанням умов воєнного стану. Суд також взяв до уваги, що молодший з обвинувачених частково визнав свою вину – підтвердив факт отримання коштів.

Обґрунтовуючи призначення реального покарання у виді позбавлення волі іншому обвинуваченому, суд зазначив, що вчинене діяння негативно впливає на процес мобілізації та послаблює обороноздатність держави в умовах воєнного стану, а його невизнання вини повною мірою свідчить про відсутність належного усвідомлення суспільної небезпечності вчиненого. Крім того, прокурор просив призначити йому покарання позбавленням волі.

Вирок не набрав законно сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.