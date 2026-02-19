Отец вывез военнообязанного сына за границу, притворившись для этого «тяжелобольным» — суд вынес приговор

Мужчина предъявил пограничникам фиктивное заключение ВКК, после чего его сын пересек границу как «сопровождающий».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Ивано-Франковске признал местного жителя виновным в организации незаконного переправления своего военнообязанного сына через границу и использовании заведомо поддельных документов. По совокупности преступлений ему назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Обстоятельства дела

Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области рассмотрел уголовное производство (дело № 344/16987/25) в отношении пенсионера, ранее не судимого, которого обвиняли по ч. 1 ст. 332 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Суд установил, что во время действия военного положения и общей мобилизации мужчина, достоверно зная о запрете выезда военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без специальных оснований, организовал незаконный выезд своего сына 1990 года рождения.

Для этого обвиняемый приобрел заведомо поддельные медицинские документы на свое имя — заключение врачебно-консультативной комиссии и заключение о якобы наличии тяжелых нарушений функций организма, которые требуют постоянного постороннего ухода. Такие документы формально предоставляют право на пересечение границы лицу, которое нуждается в постоянном уходе, в сопровождении родственника первой степени родства.

18 февраля 2024 года в пункте пропуска «Красноильск» в Черновицкой области мужчина предъявил пограничникам поддельные документы и сообщил ложные сведения о состоянии своего здоровья и необходимости сопровождения сыном. В результате сын — как лицо, сопровождающее родственника, который якобы нуждается в постоянном уходе, — незаконно пересек государственную границу Украины.

В тот же день обвиняемый вернулся в Украину через пункт пропуска «Порубное».

В суде он полностью признал вину, подтвердил изложенные в обвинительном акте обстоятельства, пояснил, что имеет инвалидность III группы общего заболевания, однако не нуждается в постороннем уходе. Раскаялся и просил строго его не наказывать.

На основании ч. 3 ст. 349 УПК Украины суд, с согласия сторон, не исследовал доказательства относительно обстоятельств, которые никем не оспаривались, и ограничился допросом обвиняемого.

Действия мужчины квалифицированы:

по ч. 1 ст. 332 УК Украины — незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, организация и содействие такому переправлению;

по ч. 4 ст. 358 УК Украины — использование заведомо поддельного документа.

Суд согласился с правовой квалификацией, предоставленной органом досудебного расследования.

Вместе с тем при назначении наказания суд учел, что преступление по ст. 332 УК Украины относится к нетяжким, а правонарушение по ст. 358 УК Украины — к уголовным проступкам (ст. 12 УК Украины).

Суд признал смягчающими обстоятельствами: полное признание вины; искреннее раскаяние; содействие раскрытию уголовных правонарушений. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Также учтена личность обвиняемого: ранее не судим, пенсионер, имеет инвалидность III группы, на учете у психиатра или нарколога не состоит.

Согласно досудебному докладу органа пробации, риск повторного правонарушения оценен как средний, однако возможность исправления без изоляции от общества признана реальной.

Решение суда

Суд назначил:

по ч. 1 ст. 332 УК Украины — 3 года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 358 УК Украины — штраф в размере 850 грн (50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины окончательное наказание определено путем поглощения менее строгого более строгим — 3 года лишения свободы.

Вместе с тем, руководствуясь ст. 75, 76 УК Украины, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

На него возложены обязанности: периодически являться в орган пробации; сообщать об изменении места жительства или работы; не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Приговор может быть обжалован в Ивано-Франковский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.