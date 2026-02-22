  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Семь швов после «выяснения отношений» — женщина укусила мужчину за нос и получила приговор суда

08:30, 22 февраля 2026
Помимо штрафа, женщина должна выплатить потерпевшему более 6 тысяч гривен компенсации.
Семь швов после «выяснения отношений» — женщина укусила мужчину за нос и получила приговор суда
Ночная ссора между бывшими знакомыми в Днепропетровской области закончилась уголовным производством и судебным приговором. После конфликта по телефону женщина вместе с подругой около часа ночи пришла к дому мужчины, чтобы выяснить отношения. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние — мужчина оказался в больнице с рваной раной носа и семью швами.

Терновский городской суд признал женщину виновной в умышленном легком телесном повреждении, повлекшем кратковременное расстройство здоровья (ч. 2 ст. 125 УК Украины). Суд назначил штраф и частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении материального и морального вреда.

Обстоятельства дела

Суд рассмотрел дело № 194/1675/25 в отношении ранее не судимой жительницы региона, матери двух малолетних детей, которая работает электрослесарем на шахте.

По материалам дела, 5 октября 2025 года около 00:40 возле домовладения потерпевшего между сторонами возник словесный конфликт на почве неприязненных отношений. Конфликту предшествовала телефонная ссора. Женщина вместе с подругой пришла во двор знакомого, где спор продолжился.

В ходе конфликта обвиняемая дала потерпевшему несколько пощечин, после чего, схватив его за уши и притянув к себе, укусила за кончик носа. Потерпевший вызвал скорую помощь, в больнице ему наложили семь швов.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у мужчины диагностирована рваная рана носа, относящаяся к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести, но не более 21 дня.

Позиции сторон

Обвиняемая признала вину частично. Она утверждала, что действовала неумышленно — якобы после того, как потерпевший ударил ее в нос. При этом к врачам и в полицию по этому поводу она не обращалась.

Потерпевший подтвердил факт словесного конфликта и пощечин, однако отрицал, что бил обвиняемую, указав, что лишь оттолкнул ее.

Свидетели подтвердили, что именно женщина первой применила физическую силу и укусила потерпевшего. Один из свидетелей не видел какого-либо удара со стороны мужчины.

Правовая оценка

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Суд признал версию о «неумышленности» несостоятельной, поскольку она не подтверждена доказательствами и опровергается показаниями незаинтересованного свидетеля и отсутствием каких-либо подтверждений причинения обвиняемой телесных повреждений.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемой носили умышленный характер и были направлены на причинение вреда здоровью потерпевшего.

Наказание и гражданский иск

При назначении наказания суд учел, что правонарушение является уголовным проступком (ст. 12 УК Украины); отсутствие судимостей; наличие двух малолетних детей; искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство; отсутствие отягчающих обстоятельств.

Суд назначил штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 грн.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично: 1747 грн — возмещение материального ущерба (расходы на лечение); 5000 грн — компенсация морального вреда (вместо заявленных 30 000 грн).

В остальной части требований о возмещении морального вреда отказано. Мера пресечения в отношении обвиняемой не избиралась.

Приговор может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней через суд первой инстанции.

