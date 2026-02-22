Сім швів після «з’ясування стосунків» — жінка вкусила чоловіка за ніс та отримала вирок суду

Окрім штрафу, жінка має сплатити понад 6 тисяч гривень компенсації потерпілому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нічна сварка між колишніми знайомими на Дніпропетровщині закінчилася кримінальним провадженням і судовим вироком. Після конфлікту телефоном жінка разом із подругою близько першої години ночі прийшла до будинку чоловіка, щоб з’ясувати стосунки. Словесна перепалка швидко переросла у фізичне протистояння — чоловік опинився в лікарні із рваною раною носа та сімома швами.

Тернівський міський суд визнав жінку винною в умисному легкому тілесному ушкодженні, що спричинило короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 КК України). Суд призначив штраф та частково задовольнив цивільний позов потерпілого про відшкодування матеріальної і моральної шкоди.

Обставини справи

Суд розглянув справу № 194/1675/25 щодо раніше не судимої мешканки регіону, матері двох малолітніх дітей, яка працює електрослюсарем на шахті.

За матеріалами, 5 жовтня 2025 року близько 00:40 біля домоволодіння потерпілого між сторонами виник словесний конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Конфлікту передувала телефонна сварка. Жінка разом із подругою прийшла до двору знайомого, де суперечка продовжилася.

У ході конфлікту обвинувачена дала потерпілому кілька ляпасів, після чого, схопивши його за вуха та притягнувши до себе, вкусила за кінчик носа. Потерпілий викликав швидку допомогу, у лікарні йому наклали сім швів.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, у чоловіка діагностовано рвану рану носа, що належить до легких тілесних ушкоджень і спричинила короткочасний розлад здоров’я тривалістю понад шість, але не більше 21 дня.

Позиції сторін

Обвинувачена визнала вину частково. Вона стверджувала, що діяла неумисно — нібито після того, як потерпілий ударив її в ніс. Водночас до лікарів і до поліції з цього приводу вона не зверталася.

Потерпілий підтвердив факт словесного конфлікту та ляпасів, однак заперечив, що бив обвинувачену, зазначивши, що лише відштовхнув її.

Свідки підтвердили, що саме жінка першою застосувала фізичну силу та вкусила потерпілого. Один зі свідків не бачив жодного удару з боку чоловіка.

Правова оцінка

Дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Суд визнав версію про «неумисність» неспроможною, оскільки вона не підтверджена доказами та спростовується показаннями незаінтересованого свідка й відсутністю будь-яких підтверджень завдання обвинуваченій тілесних ушкоджень.

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченої мали умисний характер і були спрямовані на заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого.

Покарання та цивільний позов

Призначаючи покарання, суд врахував те, що правопорушення є кримінальним проступком (ст. 12 КК України); відсутність судимостей; наявність двох малолітніх дітей; щире каяття як пом’якшувальну обставину; відсутність обтяжуючих обставин.

Суд призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 грн.

Цивільний позов потерпілого задоволено частково: 1747 грн — відшкодування матеріальної шкоди (витрати на лікування); 5000 грн — компенсація моральної шкоди (замість заявлених 30 000 грн).

У решті вимог про моральну шкоду відмовлено. Запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів через суд першої інстанції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.