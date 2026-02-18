Верховный Суд: постановление об обязании совершить действие после завершения расследования не возобновляет его срок

Постановление суда об обязании следователя, дознавателя или прокурора совершить определенное действие во время досудебного расследования, вынесенное после уведомления о его завершении и открытия материалов, не возобновляет досудебное расследование и течение его срока.

Постановление суда об обязании следователя, дознавателя или прокурора совершить определенное действие во время досудебного расследования, вынесенное после уведомления о завершении досудебного расследования и открытия материалов досудебного расследования, не возобновляет досудебное расследование и течение его срока.

Возобновление досудебного расследования после его завершения в связи с необходимостью проведения процессуальных действий относится к исключительной компетенции стороны обвинения, которая принимает соответствующее решение с учетом, среди прочего, достаточности срока, определенного ст. 219 УПК Украины, для совершения соответствующих действий.

Принятие следователем, дознавателем или прокурором постановления об отказе в проведении следственного действия не является процессуальным действием, которое возобновляет течение срока досудебного расследования.

К таким выводам пришла Первая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 753/7396/23.

По обстоятельствам дела суды предыдущих инстанций на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины закрыли уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Суды руководствовались тем, что своим постановлением об обязании органа досудебного расследования совершить определенное действие, вынесенным после завершения досудебного расследования, следственный судья автоматически возобновил досудебное расследование и течение его срока. В кассационной жалобе прокурор указывал, что обвинительный акт был передан в суд своевременно, поскольку постановление следственного судьи не возобновляет досудебное расследование.

Оценивая указанные кассационные требования, Первая судебная палата КУС ВС указала, что решение возобновить досудебное расследование после его завершения относится к исключительным полномочиям стороны обвинения. В то же время вынесение следственным судьей постановления, которое обязывает сторону обвинения совершить определенное действие, само по себе не возобновляет завершенное досудебное расследование и, соответственно, течение его срока, но может стать основанием для его возобновления стороной обвинения. Решение о возобновлении досудебного расследования для исполнения постановления следственного судьи сторона обвинения принимает, исходя, в том числе, из необходимости выполнения требований ст. 219 УПК Украины.

В зависимости от ситуации, сложившейся в уголовном производстве, сторона обвинения может принять меры для продления срока досудебного расследования на период, необходимый для исполнения соответствующего постановления, и следственный судья, который рассматривает такое ходатайство, должен принять во внимание необходимость исполнения такого постановления или, если продление соответствующего срока невозможно, принять решение об отказе в совершении соответствующего действия со ссылкой на требования ст. 219 УПК Украины. Судебная палата отметила, что процессуальные решения или действия, которые не привели к совершению следственных (розыскных действий), такие как рассмотрение ходатайств стороны защиты или, как в этом деле, отказ в проведении процессуального действия, не возобновляют течение срока досудебного расследования.

