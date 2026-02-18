Верховний Суд: ухвала про зобов’язання вчинити дію після завершення розслідування не відновлює його строк

Ухвала суду про зобов’язання слідчого, дізнавача чи прокурора вчинити певну дію під час досудового розслідування, постановлена після повідомлення про його завершення та відкриття матеріалів, не відновлює досудове розслідування і перебіг його строку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ухвала суду про зобов’язання слідчого, дізнавача чи прокурора вчинити певну дію під час досудового розслідування, постановлена після повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування, не відновлює досудове розслідування і перебіг його строку

Відновлення досудового розслідування після його завершення у зв’язку з необхідністю проведення процесуальних дій належить до виключної компетенції сторони обвинувачення, яка приймає відповідне рішення з огляду, серед іншого, на достатність строку, визначеного ст. 219 КПК України, для вчинення відповідних дій.

Ухвалення слідчим, дізнавачем або прокурором постанови про відмову в проведенні слідчої дії не є процесуальною дією, яка відновлює перебіг строку досудового розслідування.

Таких висновків дійшла Перша судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 753/7396/23.

За обставинами справи суди попередніх інстанцій на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України закрили кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Cуди керувалися тим, що своєю ухвалою про зобов’язання органу досудового розслідування вчинити певну дію, постановленою після завершення досудового розслідування, слідчий суддя автоматично відновив досудове розслідування і перебіг його строку. У касаційній скарзі прокурор зазначав, що обвинувальний акт було передано до суду вчасно, оскільки ухвала слідчого судді не відновлює досудове розслідування.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, Перша судова палата ККС ВС вказала, що рішення відновити досудове розслідування після його завершення належить до виключних повноважень сторони обвинувачення. Натомість постановлення слідчим суддею ухвали, яка зобов’язує сторону обвинувачення вчинити певну дію, саме по собі не відновлює завершене досудове розслідування і, відповідно, перебіг його строку, але може стати підставою для його відновлення стороною обвинувачення. Рішення про відновлення досудового розслідування для виконання ухвали слідчого судді сторона обвинувачення ухвалює, виходячи, у тому числі, з необхідності виконання вимог ст. 219 КПК України.

Залежно від ситуації, що склалася в кримінальному провадженні, сторона обвинувачення може вжити заходів для продовження строку досудового розслідування на період, необхідний для виконання відповідної ухвали, і слідчий суддя, який розглядає таке клопотання, має взяти до уваги необхідність виконання такої ухвали або, якщо продовження відповідного строку неможливе, прийняти рішення про відмову у вчиненні відповідної дії з посиланням на вимоги ст. 219 КПК України. Судова палата зазначила, що процесуальні рішення або дії, які не привели до вчинення слідчих (розшукових дій), такі як розгляд клопотань сторони захисту чи, як у цій справі, відмова у проведенні процесуальної дії, не поновлюють перебіг строку досудового розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.