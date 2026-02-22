Суд в Лубнах наказал женщину за публикации о местонахождении сотрудников ТЦК в Viber-группе

Обвиняемая признала вину, заключила соглашение с прокурором и перечислила средства в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Лубенский горрайонный суд Полтавской области признал виновной жительницу Лубен, которая в Viber-группе публиковала сообщения о том, где именно в городе работают представители ТЦК и СП.

Речь идет о публикациях с конкретными улицами и ориентирами, которые позволяли другим пользователям избегать мест проведения мобилизационных мероприятий. Суд квалифицировал такие действия как воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года. Мобильный телефон, с которого публиковались сообщения, конфискован в доход государства.

Обстоятельства дела №539/417/26

По материалам производства, в мае 2025 года обвиняемая — гражданка Украины, ранее не судимая, с высшим образованием, имеющая на иждивении малолетнего ребенка — присоединилась к публичному Viber-сообществу с более чем 13 тысячами участников.

Эта группа использовалась для сбора и распространения информации о: местах пребывания сотрудников ТЦК и СП; расположении мобильных групп и блокпостов; проведении мобилизационных мероприятий.

Суд установил, что женщина, осознавая характер своих действий, неоднократно публиковала краткие текстовые сообщения с указанием конкретных улиц в городе Лубны, где находились представители ТЦК и СП и полиции.

Сообщения содержали указания на конкретные улицы и участки вблизи магазинов и жилых домов.

В целом суд зафиксировал не менее девяти эпизодов в период с 27 мая по 17 сентября 2025 года.

По мнению стороны обвинения, такие публикации: способствовали уклонению военнообязанных лиц от контактов с представителями ТЦК и СП; снижали эффективность мобилизационных мероприятий; создавали предпосылки для невыполнения гражданами конституционной обязанности по защите государства в особый период.

Суд согласился с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины как воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

28 января 2026 года между прокурором отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Полтавской областной прокуратуры и обвиняемой при участии защитника было заключено соглашение о признании виновности.

Обвиняемая: безоговорочно признала вину в полном объеме; обязалась давать правдивые показания; внесла 5 000 грн на официальный счет, открытый Национальным банком Украины, в поддержку Вооруженных Сил Украины (конкретной воинской части).

Суд проверил добровольность заключения соглашения, осознание обвиняемой его содержания и последствий, а также соответствие требованиям ст. 469, 473–476 УПК Украины. Нарушений установлено не было.

Решение суда

Суд: утвердил соглашение о признании виновности; признал обвиняемую виновной по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины; назначил наказание — 5 лет лишения свободы; освободил от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года (ст. 75 УК Украины).

На период испытательного срока на осужденную возложены обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины: периодически являться для регистрации в орган пробации; уведомлять об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Кроме этого, на основании ст. 96-1, 96-2 УК Украины суд применил специальную конфискацию — мобильный телефон «iPhone 13 Pro Max» с сим-картой, который использовался для публикаций, изъят в собственность государства.

Мера пресечения во время рассмотрения не избиралась.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию в течение 30 дней со дня провозглашения.

