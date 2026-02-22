Суд у Лубнах покарав жінку за публікації про місцеперебування працівників ТЦК у Viber-групі

Обвинувачена визнала вину, уклала угоду з прокурором і перерахувала кошти на підтримку ЗСУ.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області визнав винуватою мешканку Лубен, яка у Viber-групі публікувала повідомлення про те, де саме в місті працюють представники ТЦК та СП.

Йдеться про дописи з конкретними вулицями та орієнтирами, що дозволяли іншим користувачам уникати місць проведення мобілізаційних заходів. Суд кваліфікував такі дії як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Жінку засудили до 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням на 2 роки. Мобільний телефон, з якого публікувалися повідомлення, конфісковано в дохід держави.

Обставини справи №539/417/26

За матеріалами провадження, у травні 2025 року обвинувачена — громадянка України, раніше не судима, з вищою освітою, яка має на утриманні малолітню дитину — приєдналася до публічної Viber-спільноти з понад 13 тисячами учасників.

Ця група використовувалася для збору та поширення інформації про: місця перебування співробітників ТЦК та СП; розташування мобільних груп і блокпостів; проведення мобілізаційних заходів.

Суд встановив, що жінка, усвідомлюючи характер своїх дій, неодноразово публікувала короткі текстові повідомлення із зазначенням конкретних вулиць у місті Лубни, де перебували представники ТЦК та СП та поліції.

Повідомлення містили вказівки на конкретні вулиці та ділянки поблизу магазинів і житлових будинків.

Загалом суд зафіксував щонайменше дев’ять епізодів у період з 27 травня по 17 вересня 2025 року.

На переконання сторони обвинувачення, такі публікації: сприяли уникненню військовозобов’язаними особами контактів із представниками ТЦК та СП; знижували ефективність мобілізаційних заходів; створювали передумови для невиконання громадянами конституційного обов’язку щодо захисту держави в особливий період.

Суд погодився з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 114-1 КК України як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

28 січня 2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури та обвинуваченою за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості.

Обвинувачена: беззастережно визнала вину в повному обсязі; зобов’язалася надавати правдиві показання; здійснила внесок 5 000 грн на офіційний рахунок Національного банку України на підтримку Збройних Сил України (конкретної військової частини).

Суд перевірив добровільність укладення угоди, усвідомлення обвинуваченою її змісту та наслідків, а також відповідність вимогам ст. 469, 473–476 КПК України. Порушень встановлено не було.

Рішення суду

Суд: затвердив угоду про визнання винуватості; визнав обвинувачену винуватою за ч. 1 ст. 114-1 КК України; призначив покарання — 5 років позбавлення волі; звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки (ст. 75 КК України).

На період іспитового строку на засуджену покладено обов’язки, передбачені ст. 76 КК України: періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації.

Окрім цього, на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України суд застосував спеціальну конфіскацію — мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max» із сім-картою, який використовувався для публікацій, вилучено у власність держави.

Запобіжний захід під час розгляду не обирався.

Вирок може бути оскаржений до апеляційної інстанції протягом 30 днів із дня проголошення.

