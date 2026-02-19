Солдат находился полтора года в СЗЧ — суд в Черниговской области назначил мобилизованному 5 лет лишения свободы

Самовольное оставление части продолжительностью более года суд признал тяжким преступлением и назначил реальное лишение свободы.

Солдат, который самовольно оставил место службы и не возвращался в воинскую часть более года, получил реальный срок лишения свободы. Речь идет о военнослужащем, мобилизованном во время военного положения.

Бобровицкий районный суд Черниговской области признал его виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Обстоятельства дела №729/2025/25

По материалам производства, солдат, мобилизованный на военную службу в особый период в воинскую часть, 29 июня 2024 года около 21:00 самовольно оставил место службы в районе населенного пункта Клавдиево-Тарасово Киевской области.

Как установил суд, военнослужащий действовал умышленно, без уважительных причин и без разрешения командования, имея целью временно уклониться от прохождения службы. После оставления части он проводил время по своему усмотрению, не предпринимая мер для возвращения, хотя имел реальную возможность это сделать.

В расположение воинской части он не возвращался более года. 17 декабря 2025 года его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сотрудники полиции Черниговской области.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, подтвердил обстоятельства самовольного оставления службы и пояснил свои действия личными обстоятельствами. Он просил строго его не наказывать, указав, что сделал выводы и планирует продолжить военную службу.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 5 ст. 407 УК Украины — самовольное оставление места службы военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения.

Согласно ст. 12 УК Украины, это преступление относится к категории тяжких.

Поскольку обвиняемый полностью признал вину, а стороны не оспаривали фактические обстоятельства, суд, руководствуясь ч. 3 ст. 349 УПК Украины, признал нецелесообразным исследование доказательств в части неоспариваемых обстоятельств и ограничился их правовой оценкой и характеристикой личности.

При определении меры наказания суд учел: степень тяжести преступления; продолжительность самовольного отсутствия (более года); отсутствие отягчающих обстоятельств; наличие смягчающего обстоятельства — искреннее раскаяние (ст. 66 УК Украины); данные о личности обвиняемого (посредственная характеристика по месту жительства и службы, отсутствие учета у психиатра и нарколога); признание вины и заявленную готовность к исправлению.

Суд отдельно указал, что оснований для применения ст. 69 УК Украины (назначение наказания ниже низшего предела санкции) или ст. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с испытанием) не установлено.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания — с 17 декабря 2025 года. Предварительное заключение зачтено в срок наказания из расчета день за день в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК Украины.

Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Черниговский апелляционный суд в течение 30 дней через суд первой инстанции.

