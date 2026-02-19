Когда сосед перекрыл доступ к колодцу на своем участке: Верховный Суд указал на правильный юридический инструмент

В таких спорах надлежащим способом защиты является установление земельного сервитута, а не требование об устранении препятствий.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда сформулировал важную правовую позицию относительно способов защиты в земельных спорах.

КГС ВС пришел к выводу: если лицо стремится получить доступ к воде из колодца, расположенного на соседнем земельном участке, надлежащим способом защиты является установление земельного сервитута, а не требование об устранении препятствий в пользовании.

В то же время Суд уточнил пределы допустимых исковых требований в спорах о наложении земельных участков, установлении юридических фактов и компенсации морального вреда.

Обстоятельства дела № 670/729/22

Истец приобрела жилой дом с хозяйственными постройками и намеревалась приватизировать земельный участок под ним. По ее утверждению:

земельный участок одного из ответчиков частично накладывается на участок под ее кухней-сараем;

ответчики приватизировали землю без согласования границ с смежными землепользователями;

ей препятствуют пользоваться колодцем;

самовольно установлены межевые знаки, повреждены забор и ворота, высажены деревья с нарушением правил добрососедства;

причинен моральный и имущественный вред.

Иск содержал широкий перечень требований: от внесения изменений в приватизационную документацию и проекты землеустройства — до установления фактов и взыскания вреда.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Истец подала кассационную жалобу.

Ключевые правовые вопросы

Перед Кассационным гражданским судом в составе Верховного Суда встали следующие вопросы:

Является ли надлежащим способом защиты требование обязать ответчиков внести изменения в приватизационные документы?

Можно ли требовать устранения препятствий в пользовании колодцем?

Могут ли требования об установлении фактов быть способом защиты?

Есть ли основания для компенсации морального вреда?

1. Наложение земельных участков: что является надлежащим способом защиты

Апелляционный суд установил, что земельный участок ответчика накладывается на участок под хозяйственной постройкой истца, а документация утверждена без согласования границ с смежными землепользователями.

Верховный Суд согласился: право истца нарушено.

Однако он уточнил: требование о внесении изменений в приватизационные документы является ненадлежащим способом защиты.

Надлежащий способ — отмена решения органа местного самоуправления, которым утверждена техническая документация и передан участок в собственность.

Отмена лишь государственной регистрации участка или права собственности не устраняет первопричину нарушения — решение об утверждении документации.

2. Доступ к колодцу: сервитут вместо «устранения препятствий»

Суды установили, что колодец расположен на земельном участке ответчика и принадлежит ему как принадлежность жилого дома.

Истец требовала устранить препятствия в пользовании колодцем.

Верховный Суд сформулировал принципиальную позицию: если лицо стремится пользоваться водой из колодца, находящегося на чужом земельном участке, надлежащим способом защиты является требование об установлении земельного сервитута.

КГС ВС сослался на: статьи 401, 404 ГК Украины (право пользования чужим имуществом — сервитут); статью 101 ЗК Украины (свойство «следования» сервитута); статью 47 Водного кодекса Украины (общее водопользование).

Сервитут позволяет законно урегулировать доступ к природному ресурсу без вмешательства в право собственности соседа.

Требование же об «устранении препятствий» в данной ситуации не соответствует природе спорного интереса.

3. Установление фактов — не самостоятельный способ защиты

Истец просила установить, что: колодец является общим; кухня-сарай принадлежит ей; забор и ворота являются ее собственностью; при приватизации были нарушены требования землеустройства.

Верховный Суд подчеркнул: установление юридических фактов само по себе не является способом защиты гражданского права, если оно не направлено на разрешение конкретного спора о праве.

Такие требования: не разрешают юридический спор; не восстанавливают нарушенное право; не могут рассматриваться как самостоятельные исковые требования.

В этой части решения предыдущих судов отменены, а производство — закрыто.

4. Моральный вред: отсутствие доказательств

Истец заявляла об оскорблениях, унижении, препятствовании пользованию имуществом.

КГС ВС напомнил стандарт доказывания. Для компенсации морального вреда необходимо доказать: противоправность поведения, наличие вреда, причинно-следственную связь, вину.

Доказательств противоправных действий ответчиков не установлено. В этой части решения оставлены без изменений.

Результат рассмотрения

Верховный Суд:

оставил без изменений отказ в требованиях об устранении препятствий в отношении забора, межевых знаков, деревьев и морального вреда;

изменил мотивировку относительно требований о колодце и внесении изменений в документацию;

закрыл производство в части требований об установлении фактов.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

