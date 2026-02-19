Знакомый занял 5 тысяч долларов и перестал выходить на связь: суд обязал должника вернуть деньги

Заем был предоставлен сроком на месяц еще в 2020 году, однако денежные средства так и не были возвращены.

Во Львове суд рассмотрел типичную для частных отношений ситуацию: знакомый занял 5 тысяч долларов на месяц, написал расписку, но деньги в установленный срок не вернул. После этого он сначала откладывал расчет, а затем перестал выходить на связь. Займодавец обратилась в суд, чтобы принудительно взыскать долг.

Франковский районный суд Львова рассмотрел дело в заочном порядке — ответчик, несмотря на надлежащие уведомления, в суд не явился и свои возражения не подал. Исследовав оригинал долговой расписки и другие доказательства, суд пришел к выводу, что обязательство не исполнено, и постановил взыскать с заемщика 5 000 долларов по курсу на день исполнения решения, а также судебные расходы.

Обстоятельства дела №465/5254/25

Как установил суд, 25 сентября 2020 года между сторонами был заключен договор займа в письменной форме — в виде долговой расписки. Займодавец передала ответчику 5 000 долларов США со сроком возврата до 25 октября 2020 года.

Оригинал расписки, приобщенный к материалам дела, содержит существенные условия: стороны обязательства; сумму займа; дату получения денежных средств; срок возврата; личную подпись заемщика.

Истец пояснила, что после истечения срока возврата ответчик сначала обещал вернуть деньги позже, а затем прекратил выходить на связь. По состоянию на момент обращения в суд долг не был погашен.

Ответчик в суд не явился, отзыв не подал, причины неявки не сообщил. Суд признал такую неявку неуважительной и осуществил заочное рассмотрение в соответствии со статьями 280–281 ГПК Украины.

Правовая оценка суда

Суд исходил из положений статей 1046–1049 Гражданского кодекса Украины, согласно которым:

договор займа является реальным — считается заключенным с момента передачи денежных средств;

письменная расписка подтверждает как факт заключения договора, так и передачу денег;

заемщик обязан вернуть заем в срок и в порядке, определенных договором.

Суд подчеркнул, что расписка является надлежащим доказательством существования обязательства, а сохранение ее оригинала у кредитора свидетельствует о неисполнении должником обязанности по возврату денежных средств (с учетом статьи 545 ГК Украины).

Отдельно суд обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно возможности взыскания долга именно в иностранной валюте. В частности, в постановлении от 23 октября 2019 года по делу № 723/304/16-ц Большая Палата подтвердила, что надлежащим исполнением является возврат средств в той валюте, которая определена договором, а суд вправе принять решение о взыскании суммы в иностранной валюте.

Таким образом, обязательство ответчика признано просроченным (статьи 610, 612 ГК Украины), а доказательств его исполнения суду не предоставлено.

Что решил суд

Франковский районный суд Львова: взыскал с ответчика в пользу истца 5 000 долларов по договору займа от 25 сентября 2020 года — по курсу на день исполнения решения; взыскал 2 074 грн судебного сбора.

Решение принято заочно. Ответчик вправе в течение 30 дней подать заявление о его пересмотре. Апелляционная жалоба может быть подана во Львовский апелляционный суд в течение 30 дней со дня провозглашения решения.

