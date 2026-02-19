Во Львовской области мобилизованный пастор Свидетелей Иеговы отказался служить поваром в ТЦК — какое наказание избрал суд

Суд признал его виновным в самовольном оставлении части и назначил пять лет лишения свободы.

Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал виновным мобилизованного военнослужащего, который после назначения поваром в территориальном центре комплектования оставил место службы и более трех месяцев находился вне воинской части. Суд назначил наказание — пять лет лишения свободы.

Обстоятельства дела №456/4135/25

Суд установил, что приказом начальника ТЦК от 7 февраля 2025 года обвиняемый, призванный на военную службу во время мобилизации, был зачислен в списки личного состава и назначен на должность повара отделения обеспечения.

14 февраля 2025 года во время поездки в банк для открытия счета военнослужащий вышел из служебного автомобиля, пересел в другое транспортное средство и не вернулся к месту службы. Он отсутствовал с 14 февраля по 9 июня 2025 года, когда добровольно явился в территориальное управление ГБР во Львове.

Все это время обязанности военной службы он не выполнял, в органы военного управления по вопросам дальнейшего прохождения службы не обращался.

Действия обвиняемого квалифицированы по части пятой статьи 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения.

Обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что с 2002 года является посвященным служителем Свидетелей Иеговы, а с 2010 года — старейшиной местного собрания. По его словам, религиозные убеждения не позволяют ему проходить военную службу, даже если она не связана с ношением оружия.

В суде он утверждал, что подавал заявления о замене военной обязанности альтернативной службой, присягу не приносил, форму не носил, оружие не получал и не считает себя лицом, надлежащим образом приобретшим статус военнослужащего. Оставление места службы объяснял намерением реализовать право на свободу совести.

Сторона защиты настаивала, что в действиях подзащитного отсутствует состав преступления, поскольку Конституция гарантирует замену военной обязанности альтернативной службой, а государство не установило механизм реализации этого права для лиц, призванных во время мобилизации. Также защита ссылалась на практику Европейского суда по правам человека относительно добросовестного отказа от военной службы.

Позиция суда и наказание

Суд исследовал приказ о мобилизации и назначении на должность, материалы служебного расследования, рапорты об отсутствии на службе, документы о пригодности к военной службе, а также показания руководителей подразделений. Свидетели подтвердили, что обвиняемый был мобилизован, зачислен в личный состав и выполнял обязанности повара, после чего самовольно оставил место службы.

Суд пришел к выводу, что статус военнослужащего возник с момента отправления в воинскую часть. Непринятие присяги либо невыдача оружия не влияют на приобретение этого статуса.

Относительно альтернативной службы суд указал, что Закон Украины «Об альтернативной (невойсковой) службе» предусматривает замену только срочной военной службы. Военная служба по призыву во время мобилизации является отдельным видом службы, и закон не содержит механизма ее замены альтернативной.

Суд сослался на актуальную практику Верховного Суда и правовые выводы объединенной палаты Кассационного уголовного суда, согласно которым в условиях широкомасштабной агрессии государство имеет легитимную цель обеспечения обороны и может ограничивать возможность добросовестного отказа от мобилизации. Такие ограничения признаны пропорциональными с учетом угрозы существованию нации.

Свобода вероисповедания, по выводу суда, не является абсолютной. Вмешательство в ее реализацию допустимо, если оно предусмотрено законом, преследует легитимную цель и является необходимым в демократическом обществе. В условиях военного положения эти критерии, по убеждению суда, соблюдены.

Суд установил наличие всех элементов состава преступления: объективной стороны в виде самовольного оставления части более трех суток, субъективной стороны в форме прямого умысла, специального субъекта — военнослужащего и объекта посягательства — установленного порядка прохождения военной службы. Вина доказана вне разумных сомнений.

Обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы — минимальный срок, предусмотренный санкцией части пятой статьи 407 УК Украины. Начало срока отбывания наказания определено с 10 июня 2025 года, то есть с момента избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

