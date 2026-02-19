Обнаружение продуктов выстрела не подтверждает осуществление стрельбы в инкриминируемое время — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел вопрос достаточности доказательств для подтверждения выстрелов в инкриминируемое время и наличия в действиях обвиняемого признаков хулиганства, в частности мотива явного неуважения к обществу и применения огнестрельного оружия как квалифицирующего признака.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда осуществил пересмотр уголовного производства по кассационной жалобе прокурора на судебные решения, которыми лицо было оправдано по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Предметом кассационного рассмотрения стал вопрос наличия в действиях обвиняемого признаков хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что, по версии стороны обвинения, сопровождалось особой дерзостью и было совершено с применением огнестрельного оружия.

Суть дела № 404/7814/15-к

По версии стороны обвинения, фигурант, находясь на улице Мира возле дома № 27 в городе Кировограде, действуя умышленно, по мотивам явного неуважения к обществу, пренебрегая общечеловеческими правилами сосуществования и нормами морали, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, достал из чехла помповое гладкоствольное ружье «TARGET Shotgun», которое согласно заключению эксперта № 195 является многоцелевым гладкоствольным огнестрельным оружием — одноствольным помповым многозарядным ружьем модели «Х7». После этого он зарядил ружье четырьмя патронами и, продолжая реализацию умысла, направленного на грубое нарушение общественного порядка, произвел четыре выстрела в сторону жилого сектора.

Один из выстрелов попал в домовладение, возле которого находился его владелец.

Действия обвиняемого органом досудебного расследования были квалифицированы по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и совершенное с применением огнестрельного оружия.

Прокурор в кассационной жалобе ссылался на существенные нарушения требований уголовного процессуального закона и неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности. По его убеждению, суд первой инстанции, оправдывая обвиняемого, не привел надлежащего обоснования отклонения доказательств стороны обвинения, которыми, по мнению прокурора, подтверждалась вина лица.

Прокурор утверждал, что совокупность исследованных доказательств, в том числе показания потерпевшего и свидетелей, вещественные доказательства, а также заключения экспертов, подтверждают факт осуществления обвиняемым беспорядочной стрельбы на территории населенного пункта вблизи жилых домов и людей, что свидетельствует о наличии в его действиях признаков грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу и особой дерзости. Также прокурор отмечал, что апелляционный суд безосновательно отказал в повторном исследовании доказательств и надлежащим образом не мотивировал свое решение.

Решения судов предыдущих инстанций

Приговором Кировского районного суда г. Кировограда обвиняемый оправдан в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии надлежащих и допустимых доказательств, которые бы бесспорно подтверждали, что именно обвиняемый произвел выстрелы в сторону жилого сектора по мотивам явного неуважения к обществу. Суд установил, что отсутствуют прямые доказательства, которые непосредственно указывают на осуществление обвиняемым четырех выстрелов при обстоятельствах, изложенных в обвинительном акте. Показания очевидцев события свидетельствовали о том, что выстрел из ружья производило другое лицо.

Относительно заключения эксперта № 737, которым на смывах с рук и на одежде обвиняемого были выявлены нитрат-ионы и дифениламин, суды отметили, что согласно показаниям эксперта эти вещества могут сохраняться на одежде и руках длительное время — не менее суток, а при определенных условиях и до недели. Наличие дифениламина не является бесспорным доказательством осуществления выстрела именно в инкриминируемое время, поскольку обвиняемый пояснил, что производил выстрелы из ружья ранее в тот же день в другом месте. Суд признал такие пояснения логичными и последовательными, а заключение эксперта — таким, что не подтверждает однозначно факт осуществления выстрелов при обстоятельствах, изложенных в обвинении.

Кроме того, суд первой инстанции, проанализировав показания потерпевшего и свидетелей, материалы осмотра места происшествия, протокол следственного эксперимента и заключения экспертов, пришел к выводу, что в пределах времени, указанного в обвинении, фактически был произведен один выстрел. Выявленные повреждения и найденные на месте происшествия гильза и контейнер свидетельствовали именно об одном выстреле.

Апелляционный суд, пересмотрев приговор по жалобе прокурора, согласился с выводами суда первой инстанции, признал их законными и обоснованными, оставил приговор без изменений. Суд апелляционной инстанции мотивировал отказ в повторном исследовании доказательств отсутствием оснований, предусмотренных частью третьей статьи 404 Уголовного процессуального кодекса Украины, указав, что доводы прокурора сводятся к несогласию с оценкой доказательств.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 433 Уголовного процессуального кодекса Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права и не имеет права исследовать доказательства или устанавливать новые обстоятельства.

Суд кассационной инстанции признал доводы кассационной жалобы необоснованными.Верховный Суд привел положения статьи 370 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно требований к

судебному решению, а также части второй статьи 17 этого Кодекса, согласно которой лицо подлежит оправданию, если сторона обвинения не докажет его виновность вне разумного сомнения. Суд подчеркнул, что для соблюдения стандарта доказывания вне разумного сомнения версия обвинения должна объяснять все установленные обстоятельства и быть единственной, которая логически вытекает из исследованных доказательств.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что в материалах производства отсутствуют бесспорные доказательства осуществления обвиняемым выстрелов при обстоятельствах, изложенных в обвинительном акте, а также не доказано наличие признаков объективной и субъективной сторон состава преступления, предусмотренного статьей 296 Уголовного кодекса Украины.

Суд подробно разъяснил содержание объекта посягательства при хулиганстве, понятие общественного порядка, признаки особой дерзости, применение огнестрельного оружия как квалифицирующего признака и обязательность установления мотива явного неуважения к обществу. Верховный Суд подчеркнул, что при отсутствии такого мотива сам по себе факт совершения противоправных действий в общественном месте не образует состава хулиганства.

Оценив установленные судами обстоятельства, Верховный Суд согласился, что доказанными являются лишь действия, связанные с доставанием и зарядкой ружья, относительно которых стороной обвинения не доказано, что они сопровождались насилием, причинили телесные повреждения или создавали реальную угрозу жизни или здоровью граждан.

С учетом изложенного Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 438 Уголовного процессуального кодекса Украины, для отмены или изменения судебных решений, оставил кассационную жалобу прокурора без удовлетворения, а приговор местного суда и определение апелляционного суда — без изменений.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

