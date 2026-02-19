КАС ВС высказался о надлежащем размещении подписи на апелляционной жалобе

Верховный Суд рассмотрел вопрос надлежащего подписания апелляционной жалобы и указал, что подпись лица должна быть размещена после текста документа или сведений о приложениях.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело № 120/6045/24 о признании противоправным и отмене решения Государственной исполнительной службы Украины.

Спорным вопросом является правильность размещения подписи истца на апелляционной жалобе, которая позволяла бы сделать однозначный вывод о том, что содержание и требования апелляционной жалобы совершены и поддерживаются именно ею. Об этом сообщает Пятый апелляционный административный суд.

Суд отметил, что отсутствие подписи лица, подавшего апелляционную жалобу, под текстом апелляционной жалобы либо под отметкой о наличии приложений является основанием для возвращения такой апелляционной жалобы на основании приведённой нормы процессуального закона.

Из материалов дела усматривалось, что изложение апелляционной жалобы истцом осуществлено на двух страницах, однако подпись размещена в левом верхнем углу её первой страницы до начала изложения её содержания, что не позволяет сделать однозначный вывод о том, что содержание и требования апелляционной жалобы заявлены и поддерживаются истцом.

КАС ВС пришёл к выводу относительно решения вопроса о принятии судом документа, не содержащего подписи лица, подавшего его, под текстом жалобы либо под отметкой о наличии приложений, и указал, что надлежащим выполнением требований процессуального закона относительно подписания письменного документа является осуществление лицом подписи после основного текста этого документа либо сведений о его приложениях (при их наличии), что будет свидетельствовать о действительном одобрении автором документа его текста и исключит искажение его содержания.

Таким образом, такой подход не сужает объём существующих процессуальных прав участников судебного процесса, а создаёт основу для надлежащего использования таких прав и предотвращает их злоупотребление. В таком случае необходимость соблюдения задач соответствующего судопроизводства превалирует над желанием лица разместить подпись в ином месте, чем под текстом своего документа, особенно когда такое желание не имеет убедительного обоснования.

КАС ВС согласился с выводами суда апелляционной инстанции, поскольку последний, оставляя без движения апелляционную жалобу, предоставил возможность устранить указанные недостатки, однако в установленный судом срок истец указанные недостатки не устранила, в связи с чем суд апелляционной инстанции правомерно возвратил истцу апелляционную жалобу.

