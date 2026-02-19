  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КАС ВС висловився щодо належного розміщення підпису на апеляційній скарзі

20:48, 19 лютого 2026
Верховний Суд розглянув питання належного підписання апеляційної скарги та зазначив, що підпис особи має бути розміщений після тексту документа або відомостей про додатки.
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу № 120/6045/24 щодо визнання протиправним та скасування рішення ДВС України. 

Спірним питанням є правильність розміщення підпису позивачки на апеляційній скарзі, що дозволяв би зробити однозначний висновок про те, що зміст та вимоги апеляційної скарги вчинені та підтримуються саме нею. Про це повідомляє П’ятий апеляційний адмінсуд.

Суд зауважив, що відсутність підпису особи, яка подала апеляційну скаргу під текстом апеляційної скарги або під відміткою про наявність додатків, є підставою для повернення такої апеляційної скарги на підставі наведеної норми процесуального закону.

З матеріалів справи вбачалось, що виклад апеляційної скарги позивачкою здійснено на двох сторінках, проте підпис розміщено у лівому верхньому куті її першої сторінки до початку викладу її змісту, що не дозволяє зробити однозначний висновок про те, що зміст та вимоги апеляційної скарги заявлені та підтримуються позивачкою.

КАС ВС дійшов висновку щодо вирішення питання про прийняття судом документа, що не містить підпису особи, яка його подала, під текстом скарги або під відміткою про наявність додатків, та зазначив, що належним виконанням вимог процесуального закону щодо підписання письмового документа є здійснення особою підпису після основного тексту цього документа чи відомостей про його додатки (у разі їх наявності), що свідчитиме про дійсне схвалення автором документа його тексту та унеможливить спотворення його змісту.

Отже, такий підхід не звужує обсягу існуючих процесуальних прав учасників судового процесу, а створює підґрунтя для належного використання таких прав та запобігає їх зловживанню. У такому разі потреба в дотриманні завдання відповідного судочинства превалює над бажанням особи розташувати підпис в іншому місці, ніж під текстом його документа, особливо коли таке бажання не має переконливого обґрунтування.

КАС ВС погодився з висновками суду апеляційної інстанції, оскільки останній, залишаючи без руху апеляційну скаргу, надав можливість усунути зазначені недоліки, проте в установлений судом строк, позивачка зазначених недоліків не усунула, а тому суд апеляційної інстанції правомірно повернув позивачу апеляційну скаргу.

суд Верховний Суд апеляція апеляційні суди судова практика КАС ВС

