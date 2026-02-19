  1. Судебная практика
  / В Украине

Колледж хотел выселить жительницу общежития, которая не хотела съезжать — что решил суд

18:49, 19 февраля 2026
Местный суд удовлетворил иск колледжа о выселении, однако апелляция решила иначе.
Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу нанимательницы комнаты в студенческом общежитии — отменил решение суда первой инстанции о ее выселении без предоставления другого жилья и отказал колледжу в удовлетворении иска. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

В иске Каменец-Подольский профессиональный колледж строительства, архитектуры и дизайна пояснял, что в 2019 году директор учреждения заключил договор на временное пользование жилым помещением в студенческом общежитии и предоставил комнату женщине, жилье которой было непригодным для проживания.

По словам истца, срок договора найма истек и продлен не был. Однако ответчица, которая нарушала условия договора, никогда не имела и не имеет правовых отношений с колледжем, не является его работницей или студенткой, выселяться отказалась. Поэтому колледж обратился в суд с иском о ее выселении без предоставления другого жилья.

Каменец-Подольский горрайонный суд удовлетворил иск. Исходил из того, что жительница общежития нарушала условия договора найма, несвоевременно оплачивала проживание и не находилась в правовых отношениях с колледжем. Суд также указал, что жилье, в которое она вселилась без ордера, было предоставлено временно — до августа 2022 года, поэтому на основании статей 127–129 Жилищного кодекса Украины ее следует выселить без предоставления другого жилья.

Не согласившись с таким решением, ответчица подала апелляционную жалобу с просьбой его отменить и принять новое — об отказе в удовлетворении иска.

Апелляционный суд установил, что общежитие учебного заведения является собственностью государства и закреплено за колледжем на праве хозяйственного ведения. В июле 2023 года колледж уведомил ответчицу о выселении из общежития в связи с окончанием срока договора найма и отсутствием оснований для его продления. В уведомлении также говорилось о многочисленных нарушениях условий договора.

Коллегия судей обратила внимание, что согласно акту обследования условий проживания жилой дом, где ответчица ранее проживала с семьей, является аварийным и находится под угрозой разрушения вследствие оползня грунта. Другого жилья женщина не имеет. Задолженность по оплате коммунальных платежей и платы за проживание в общежитии она погасила.

Суд отметил, что ответчица вселилась в спорную комнату в установленном законом порядке на основании договора временного найма, который был пролонгирован в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины; на момент подачи иска о выселении и на время рассмотрения дела она не имеет другого жилья, пригодного для проживания, поэтому комната в общежитии является ее «жилищем» в понимании статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Коллегия судей отметила, что с учетом предписаний статьи 8 Конвенции колледж не обосновал настоятельной общественной необходимости выселения женщины, поэтому такое выселение будет носить характер неправомерного вмешательства в ее право на жилище.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 676/5641/23 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

