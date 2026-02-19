  1. Судова практика
  2. / В Україні

Коледж хотів виселити мешканку гуртожитку, яка не хотіла з’їжджати — що вирішив суд

18:49, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Місцевий суд задовольнив позов коледжу щодо виселення, але апеляція вирішила по-іншому.
Коледж хотів виселити мешканку гуртожитку, яка не хотіла з’їжджати — що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу наймачки кімнати у студентському гуртожитку – скасував рішення суду першої інстанції про її виселення без надання іншого житла й відмовив коледжу у задоволенні позову. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У позові Кам`янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну пояснював, що у 2019 році директор закладу уклав договір на тимчасове використання житлового приміщення в студентському гуртожитку та надав кімнату жінці, житло якої було непридатним для проживання.

За словами позивача, строк договору найму сплив та продовжений не був. Однак відповідачка, яка порушувала умови договору, ніколи не мала та не має правових відносин з коледжем, не є його працівницею чи студенткою, виселятися відмовилася. Тож коледж звернувся до суду з позовом про її виселення без надання іншого житла.

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд задовольнив позов. Виходив з того, що мешканка гуртожитку порушувала умови договору найму, несвоєчасно сплачувала за проживання та не перебувала у правових відносинах із коледжем. Суд також вказав, що житло, в яке вона вселилася без ордера, було надане тимчасово – до серпня 2022, тому на підставі статей 127-129 Житлового кодексу України її слід виселити без надання іншого житла.

Не погодившись із таким рішенням, відповідачка подала апеляційну скаргу з проханням його скасувати та ухвалити нове – про відмову в задоволенні позову.

Апеляційний суд встановив, що гуртожиток навчального закладу є власністю держави й закріплений за коледжем на праві господарського відання. У липні 2023 року коледж повідомив відповідачку про виселення з гуртожитку у зв`язку із закінченням строку договору найму й відсутністю підстав для його продовження. У повідомленні також ішлося про численні порушення умов договору.

Колегія суддів звернула увагу, що за актом обстеження умов проживання житловий будинок, де відповідачка раніше мешкала із сім’єю, є аварійним та перебуває під загрозою руйнування унаслідок зсуву ґрунту. Іншого житла жінка не має. Заборгованість зі сплати комунальних платежів і плати за проживання у гуртожитку вона погасила.

Суд зазначив, що відповідачка вселилася до спірної кімнати у встановленому законом порядку на підставі договору тимчасового найму, який було пролонговано відповідно до вимог Цивільного кодексу України, на момент подання позову про виселення та на час розгляду справи вона не має іншого житла, придатного для проживання, тому кімната в гуртожитку є її «житлом» у розумінні статті 8 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

Колегія суддів зауважила, що з урахуванням приписів статті 8 Конвенції коледж не обґрунтував нагальної суспільної необхідності виселення жінки, тому таке виселення матиме характер неправомірного втручання у її право на житло.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 676/5641/23 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]