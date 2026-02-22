Продление договора требует дополнительного соглашения — Верховный Суд по делу о пассажирских перевозках

КАС ВС подчеркнул: формой достижения согласия о продлении срока действия договора перевозки является подписание дополнительного соглашения.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял постановление по делу №380/17417/23, которое имеет значение для практики продления договоров на пассажирские перевозки в условиях военного положения.

КАС ВС сформулировал ключевой вывод: формой достижения согласия сторон на продление срока действия договора перевозки является подписание дополнительного соглашения. Сам по себе лист перевозчика или отсутствие возражений со стороны организатора перевозок не означает продление договора.

Обстоятельства дела

Малое частное предприятие «Транспортник» обжаловало действия Управления транспорта и связи Львовской областной государственной администрации (правопреемником которого является Департамент дорожного хозяйства ЛОДА) и решения областного конкурсного комитета относительно:

объявления конкурса на маршруты №165 «Борислав АС (школа №5) – Дрогобич АС»,

№168 «Борислав (ул. Ковалива) – Сходница»,

№176 «Трускавец АС – Сходница»;

определения победителями ТзОВ «Сигма» и ТзОВ «Транссити»;

заключения с ними договоров.

Истец ссылался на договор №102 от 10.05.2018, заключенный с Дрогобычской районной государственной администрацией, срок действия которого истекал 9 мая 2023 года. В феврале 2023 года предприятие направило письмо с согласием на продление договора на основании пункта 14-1 Правил №176 (в редакции постановления КМУ №512), которые предусматривают возможность продления договоров на период военного положения по согласию сторон.

Ответа на письмо перевозчик не получил, однако считал, что договор продлен — в частности, с учетом принципа «молчаливого согласия».

Решения судов нижестоящих инстанций

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Он исходил из того, что:

истец направил письменное согласие на продление договора;

Дрогобычская РГА не возразила;

следовательно, применяется принцип молчаливого согласия.

Апелляционный суд отменил это решение и отказал в иске. Суд считал, что полномочия организатора перевозок с 02.10.2021 перешли к Львовской областной государственной администрации, а потому согласие должно было предоставляться именно ею.

Позиция Верховного Суда

1. Кто должен предоставлять согласие?

Верховный Суд не согласился с апелляционным судом в части определения субъекта согласия.

КАС ВС разъяснил: изменение статьи 7 Закона «Об автомобильном транспорте» в 2021 году и передача функций организатора перевозок на уровень областных государственных администраций не привели к автоматической замене стороны уже заключенного договора.

В соответствии с переходными положениями, договоры, заключенные до вступления изменений в силу, действуют до окончания срока их действия. Следовательно, стороной договора №102 оставалась Дрогобычская РГА.

2. Действует ли принцип молчаливого согласия?

Суд признал ошибочным применение принципа молчаливого согласия.

Закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» регулирует отношения по получению документов разрешительного характера. В то же время продление договора перевозки — это вопрос изменения гражданско-правового договора.

Пункт 14-1 Правил №176 и пункт 4-1 Порядка №1081 прямо предусматривают: продление возможно по согласию сторон.

Это корреспондирует со статьей 651 Гражданского кодекса Украины: изменение договора допускается только по согласию сторон, если иное не установлено законом или договором.

3. Какова форма согласия?

Ключевой вывод КАС ВС: формой достижения согласия является подписание дополнительного соглашения к договору.

Договор №102 прямо предусматривал, что изменение его условий осуществляется путем заключения дополнительного соглашения. Никакого такого соглашения стороны не подписали.

Сам факт направления письма, отсутствие ответа или последующая выплата компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров не свидетельствуют о продлении срока договора.

Оценка применения Порядка №1081

Верховный Суд также обратил внимание: апелляционный суд ошибочно применил пункт 29 Порядка №1081 (относительно заявления за 90 дней до окончания срока договора).

Эта норма регулирует иную процедуру — однократное продление договора по результатам инвестирования в обновление автобусного парка — и не касается продления на период военного положения.

Однако эта ошибка не повлияла на конечный результат дела, поскольку согласия сторон в надлежащей форме достигнуто не было.

Окончательный результат

Верховный Суд: частично удовлетворил кассационную жалобу; изменил мотивировочную часть постановления апелляционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.