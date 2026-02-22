  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Продовження договору потребує додаткової угоди — Верховний Суд у справі про пасажирські перевезення

09:24, 22 лютого 2026
КАС ВС наголосив: формою досягнення згоди про продовження дії договору про перевезення є підписання додаткової угоди.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив постанову у справі №380/17417/23, яка має значення для практики продовження договорів на пасажирські перевезення в умовах воєнного стану.

КАС ВС сформулював ключовий висновок: формою досягнення згоди сторін на продовження строку дії договору перевезення є підписання додаткової угоди. Сам по собі лист перевізника або відсутність заперечень з боку організатора перевезень не означає продовження договору.

Обставини справи

Мале приватне підприємство «Транспортник» оскаржило дії Управління транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації (правонаступником якого є Департамент дорожнього господарства ЛОДА) та рішення обласного конкурсного комітету щодо:

  • оголошення конкурсу на маршрути №165 «Борислав АС (школа №5) – Дрогобич АС»,
  • №168 «Борислав (вул. Коваліва) – Східниця»,
  • №176 «Трускавець АС – Східниця»;
  • визначення переможцями ТзОВ «Сігма» та ТзОВ «Транссіті»;
  • укладення з ними договорів.

Позивач посилався на договір №102 від 10.05.2018, укладений із Дрогобицькою районною державною адміністрацією, строк дії якого спливав 9 травня 2023 року. У лютому 2023 року підприємство направило лист із згодою на продовження договору на підставі пункту 14-1 Правил №176 (в редакції постанови КМУ №512), які передбачають можливість продовження договорів на період воєнного стану за згодою сторін.

Відповіді на лист перевізник не отримав, однак вважав, що договір продовжено — зокрема, з огляду на принцип «мовчазної згоди».

Рішення судів нижчих інстанцій

Суд першої інстанції частково задовольнив позов. Він виходив із того, що:

  • позивач надіслав письмову згоду на продовження договору;
  • Дрогобицька РДА не заперечила;
  • отже, застосовується принцип мовчазної згоди.

Апеляційний суд скасував це рішення та відмовив у позові. Суд вважав, що повноваження організатора перевезень з 02.10.2021 перейшли до Львівської обласної державної адміністрації, а тому згода мала надаватися саме нею.

Позиція Верховного Суду

1. Хто має надавати згоду?

Верховний Суд не погодився з апеляційним судом у частині визначення суб’єкта згоди.

КАС ВС роз’яснив: зміна статті 7 Закону «Про автомобільний транспорт» у 2021 році та передання функцій організатора перевезень на рівень обласних державних адміністрацій не призвели до автоматичної заміни сторони вже укладеного договору.

Відповідно до перехідних положень, договори, укладені до набрання чинності змін, діють до завершення строку їх дії. Отже, стороною договору №102 залишалася Дрогобицька РДА.

2. Чи діє принцип мовчазної згоди?

Суд визнав помилковим застосування принципу мовчазної згоди.

Закон «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» регулює відносини щодо отримання документів дозвільного характеру. Натомість продовження договору перевезення — це питання зміни цивільно-правового договору.

Пункт 14-1 Правил №176 та пункт 4-1 Порядку №1081 прямо передбачають: продовження можливе за згодою сторін.

Це кореспондує зі статтею 651 Цивільного кодексу України: зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом або договором.

3. Якою є форма згоди?

Ключовий висновок КАС ВС: формою досягнення згоди є підписання додаткової угоди до договору.

Договір №102 прямо передбачав, що зміна його умов здійснюється шляхом укладення додаткової угоди. Жодної такої угоди сторони не підписали.

Сам факт направлення листа, відсутність відповіді або подальша виплата компенсації за перевезення пільговиків не свідчать про продовження строку договору.

Оцінка застосування Порядку №1081

Верховний Суд також звернув увагу: апеляційний суд помилково застосував пункт 29 Порядку №1081 (щодо заяви за 90 днів до закінчення строку договору).

Ця норма регулює іншу процедуру — одноразове продовження договору за результатами інвестування в оновлення автобусного парку — і не стосується продовження на період воєнного стану.

Втім, ця помилка не вплинула на кінцевий результат справи, оскільки згоди сторін у належній формі не було досягнуто.

Остаточний результат

Верховний Суд: частково задовольнив касаційну скаргу; змінив мотивувальну частину постанови апеляційного суду.

Верховний Суд судова практика КАС ВС

