Суд в Хмельницком отменил отказ ТЦК в отсрочке по уходу за отцом: формального наличия сестры недостаточно

18:15, 21 февраля 2026
Комиссия не проверила реальную возможность сестры осуществлять уход за отцом с инвалидностью II группы — решение признано необоснованным.
Хмельницкий окружной административный суд по делу №560/20032/25 удовлетворил иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, признав противоправным решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Суд пришел к выводу: формальное наличие другого совершеннолетнего ребенка у лица с инвалидностью не освобождает ТЦК от обязанности проверить реальную возможность такого лица осуществлять уход.

Обстоятельства дела

Истец обратился в первый отдел соответствующего ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Основание — отец является лицом с инвалидностью II группы.

К заявлению были приложены:

  • свидетельство о рождении (подтверждение родственной связи);
  • справка МСЭК об установлении II группы инвалидности;
  • пенсионное удостоверение;
  • решение районного суда города Черновцы, которым установлено, что сестра истца постоянно проживает в Италии, а иных лиц, которые могли бы осуществлять уход, нет.

Комиссия ТЦК отказала в отсрочке (протокол №36 от 18.11.2025), сославшись на то, что у отца есть совершеннолетняя дочь, которая в соответствии с Семейным кодексом Украины обязана содержать нетрудоспособного отца.

В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 23 Закона №3543-XII право на отсрочку имеют военнообязанные, которые имеют одного из родителей с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.

Порядок №560 (постановление Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 №560) возлагает на комиссию обязанность:

  • исследовать представленные документы;
  • при необходимости истребовать дополнительную информацию;
  • проверить наличие и достаточность оснований;
  • принять мотивированное решение.

Оценка суда

Суд установил:

  1. Факт инвалидности отца подтвержден надлежащими доказательствами.
  2. Наличие сестры истца как совершеннолетнего ребенка не оспаривается.
  3. Сестра постоянно проживает за пределами Украины.

Ключевой вывод суда заключается в следующем.

Пункт 13 части первой статьи 23 Закона №3543-XII связывает право на отсрочку не только с наличием обязанности по содержанию, но и с отсутствием других лиц, которые могут ее реализовать.

Сам по себе факт существования совершеннолетней дочери не означает автоматическую возможность осуществления ухода.

Суд указал: пребывание лица за границей не освобождает его от обязанности содержать отца, однако требует от субъекта властных полномочий выяснения вопроса фактической возможности исполнения такой обязанности с учетом конкретных жизненных обстоятельств.

Вместо этого комиссия ограничилась формальной ссылкой на сам факт наличия сестры, не осуществив всесторонней проверки.

Отдельно суд отклонил аргумент ответчика о непредоставлении одного из документов, предусмотренных приложением 5 к Порядку №560. Такое основание не было указано в самом решении комиссии, а потому не может использоваться как дополнительное обоснование уже в судебном процессе.

Суд констатировал: решение принято без полного выяснения обстоятельств и не соответствует критериям обоснованности и мотивированности административного акта.

Резолютивная часть

Хмельницкий окружной административный суд удовлетворил иск; признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК, оформленное протоколом №36 от 18.11.2025; обязал ответчика повторно рассмотреть заявление истца и принять решение с учетом правовых выводов суда.

Суд не предоставил отсрочку непосредственно, оставив этот вопрос на повторное рассмотрение уполномоченного органа.

