Конфликт в семье — не всегда насилие: что решил суд в Одесской области по делу матери и дочери

10:19, 22 февраля 2026
Суд проанализировал материалы и пришел к выводу: сам по себе конфликт в семье еще не означает совершение домашнего насилия в понимании закона.
В Белгород-Днестровском суде рассмотрели дело о якобы домашнем насилии между матерью и дочерью. Полиция составила протокол из-за семейной ссоры, во время которой женщина, по данным правоохранительных органов, ругалась и выгоняла дочь из дома.

Суд проанализировал материалы и пришел к выводу: сам по себе конфликт в семье еще не означает совершение домашнего насилия в понимании закона. Поскольку надлежащих доказательств психологического насилия предоставлено не было, производство по делу закрыли.

Обстоятельства дела № 495/111/26

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области рассмотрел материалы о привлечении гражданки к административной ответственности по части первой статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП).

По версии полиции, 10 декабря 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес своей дочери и выгоняла ее из дома. Такие действия были квалифицированы как домашнее насилие психологического характера.

В материалах производства были:

  • электронный рапорт о вызове на линию «102»;
  • письменные объяснения дочери о систематических конфликтах;
  • объяснение самой женщины, которая подтвердила факт ссоры;
  • форма оценки рисков совершения домашнего насилия.

Обвиняемая подала заявление о рассмотрении дела без ее участия и согласилась с протоколом.

Правовая оценка суда

Суд напомнил, что в соответствии с КУпАП административная ответственность возможна только при условии доказанности события и состава правонарушения. Обязанность доказывания возлагается на орган, который составил протокол.

Анализируя нормы Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», суд отметил: психологическое насилие должно предусматривать не только словесные оскорбления или конфликт, но и конкретные последствия — в частности опасения за безопасность, эмоциональную неуверенность или вред психическому здоровью.

В материалах дела таких доказательств суд не обнаружил. Также не установлено признаков гендерно обусловленного насилия.

Суд подчеркнул: не каждая семейная ссора является домашним насилием в понимании закона.

Решение

Производство по делу о привлечении к ответственности по части первой статьи 173-2 КУпАП закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

суд Одесса насилие судебная практика домашнее насилие

