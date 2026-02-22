Конфликт в семье — не всегда насилие: что решил суд в Одесской области по делу матери и дочери
В Белгород-Днестровском суде рассмотрели дело о якобы домашнем насилии между матерью и дочерью. Полиция составила протокол из-за семейной ссоры, во время которой женщина, по данным правоохранительных органов, ругалась и выгоняла дочь из дома.
Суд проанализировал материалы и пришел к выводу: сам по себе конфликт в семье еще не означает совершение домашнего насилия в понимании закона. Поскольку надлежащих доказательств психологического насилия предоставлено не было, производство по делу закрыли.
Обстоятельства дела № 495/111/26
Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области рассмотрел материалы о привлечении гражданки к административной ответственности по части первой статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП).
По версии полиции, 10 декабря 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес своей дочери и выгоняла ее из дома. Такие действия были квалифицированы как домашнее насилие психологического характера.
В материалах производства были:
- электронный рапорт о вызове на линию «102»;
- письменные объяснения дочери о систематических конфликтах;
- объяснение самой женщины, которая подтвердила факт ссоры;
- форма оценки рисков совершения домашнего насилия.
Обвиняемая подала заявление о рассмотрении дела без ее участия и согласилась с протоколом.
Правовая оценка суда
Суд напомнил, что в соответствии с КУпАП административная ответственность возможна только при условии доказанности события и состава правонарушения. Обязанность доказывания возлагается на орган, который составил протокол.
Анализируя нормы Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», суд отметил: психологическое насилие должно предусматривать не только словесные оскорбления или конфликт, но и конкретные последствия — в частности опасения за безопасность, эмоциональную неуверенность или вред психическому здоровью.
В материалах дела таких доказательств суд не обнаружил. Также не установлено признаков гендерно обусловленного насилия.
Суд подчеркнул: не каждая семейная ссора является домашним насилием в понимании закона.
Решение
Производство по делу о привлечении к ответственности по части первой статьи 173-2 КУпАП закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
