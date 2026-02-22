  1. Судова практика
  2. / В Україні

Конфлікт у родині — не завжди насильство: що вирішив суд на Одещині у справі матері та доньки

10:19, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд проаналізував матеріали та дійшов висновку: сам по собі конфлікт у родині ще не означає вчинення домашнього насильства у розумінні закону.
Конфлікт у родині — не завжди насильство: що вирішив суд на Одещині у справі матері та доньки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Білгород-Дністровському суді розглянули справу про нібито домашнє насильство між матір’ю та донькою. Поліція склала протокол через сімейну сварку, під час якої жінка, за даними правоохоронців, лаялася та виганяла доньку з дому.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд проаналізував матеріали та дійшов висновку: сам по собі конфлікт у родині ще не означає вчинення домашнього насильства у розумінні закону. Оскільки належних доказів психологічного насильства надано не було, провадження у справі закрили.

Обставини справи №495/111/26

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області розглянув матеріали про притягнення громадянки до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За версією поліції, 10 грудня 2025 року жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювалася нецензурною лайкою на адресу своєї доньки та виганяла її з дому. Такі дії були кваліфіковані як домашнє насильство психологічного характеру.

У матеріалах провадження були:

  • електронний рапорт про виклик на лінію «102»;
  • письмові пояснення доньки про систематичні конфлікти;
  • пояснення самої жінки, яка підтвердила факт сварки;
  • форма оцінки ризиків вчинення домашнього насильства.

Обвинувачена подала заяву про розгляд справи без її участі та погодилася з протоколом.

Правова оцінка суду

Суд нагадав, що відповідно до КУпАП адміністративна відповідальність можлива лише за умови доведення події та складу правопорушення. Обов’язок доказування покладається на орган, який склав протокол.

Аналізуючи норми Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», суд зазначив: психологічне насильство має передбачати не лише словесні образи чи конфлікт, а й конкретні наслідки — зокрема побоювання за безпеку, емоційну невпевненість або шкоду психічному здоров’ю.

У матеріалах справи таких доказів суд не виявив. Також не встановлено ознак гендерно зумовленого насильства.

Суд підкреслив: не кожна сімейна сварка є домашнім насильством у розумінні закону.

Рішення

Провадження у справі про притягнення до відповідальності за частиною першою статті 173-2 КУпАП закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Одеса насильство судова практика домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]