Конфлікт у родині — не завжди насильство: що вирішив суд на Одещині у справі матері та доньки

У Білгород-Дністровському суді розглянули справу про нібито домашнє насильство між матір’ю та донькою. Поліція склала протокол через сімейну сварку, під час якої жінка, за даними правоохоронців, лаялася та виганяла доньку з дому.

Суд проаналізував матеріали та дійшов висновку: сам по собі конфлікт у родині ще не означає вчинення домашнього насильства у розумінні закону. Оскільки належних доказів психологічного насильства надано не було, провадження у справі закрили.

Обставини справи №495/111/26

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області розглянув матеріали про притягнення громадянки до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За версією поліції, 10 грудня 2025 року жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювалася нецензурною лайкою на адресу своєї доньки та виганяла її з дому. Такі дії були кваліфіковані як домашнє насильство психологічного характеру.

У матеріалах провадження були:

електронний рапорт про виклик на лінію «102»;

письмові пояснення доньки про систематичні конфлікти;

пояснення самої жінки, яка підтвердила факт сварки;

форма оцінки ризиків вчинення домашнього насильства.

Обвинувачена подала заяву про розгляд справи без її участі та погодилася з протоколом.

Правова оцінка суду

Суд нагадав, що відповідно до КУпАП адміністративна відповідальність можлива лише за умови доведення події та складу правопорушення. Обов’язок доказування покладається на орган, який склав протокол.

Аналізуючи норми Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», суд зазначив: психологічне насильство має передбачати не лише словесні образи чи конфлікт, а й конкретні наслідки — зокрема побоювання за безпеку, емоційну невпевненість або шкоду психічному здоров’ю.

У матеріалах справи таких доказів суд не виявив. Також не встановлено ознак гендерно зумовленого насильства.

Суд підкреслив: не кожна сімейна сварка є домашнім насильством у розумінні закону.

Рішення

Провадження у справі про притягнення до відповідальності за частиною першою статті 173-2 КУпАП закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

