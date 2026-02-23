Мобилизованный солдат просил увольнения для ухода за матерью: суд в Одесской области обязал часть рассмотреть рапорт

Суд признал противоправным бездействие воинской части из-за нерассмотрения рапорта об увольнении по семейным обстоятельствам.

Мобилизованный военнослужащий обратился в суд, поскольку его командование не дало ответа на рапорт об увольнении со службы — мужчина просил уволить его в связи с необходимостью постоянно ухаживать за матерью, которая имеет инвалидность II группы и, согласно медицинским заключениям, нуждается в постороннем уходе.

Одесский окружной административный суд по делу № 420/40524/25 (решение от 18 февраля 2026 года) частично поддержал истца: суд признал, что воинская часть действовала неправомерно, не рассмотрев рапорт, и обязал рассмотреть его и принять мотивированное решение.

Обстоятельства дела

Истец (солдат, мобилизованный в декабре 2023 года) просил: признать противоправным бездействие командира/воинской части относительно неувольнения; обязать уволить его с военной службы в запас на основании подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с необходимостью постоянного ухода за матерью, которая является лицом с инвалидностью II группы.

По материалам дела, мать истца имеет инвалидность II группы бессрочно (справка МСЭК от 15.05.2024), а медицинскими документами 2025 года (заключение ЛКК, другие заключения) подтверждалась необходимость постоянного постороннего ухода.

Истец утверждал, что:

14 октября 2024 года подал рапорт об увольнении с пакетом нотариально удостоверенных документов;

7 августа 2025 года был составлен акт о предоставлении социальных услуг по уходу на непрофессиональной основе;

3 октября 2025 года повторно подал рапорт с дополнительными подтверждениями;

по состоянию на 3 декабря 2025 года рапорт так и не был рассмотрен.

Ответчик отзыв не подал, доказательств рассмотрения рапорта и принятия мотивированного решения суду не предоставил. Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон.

Нормы права и ключевые акценты мотивировки

Суд напомнил, что в период военного положения увольнение по семейным обстоятельствам для мобилизованных возможно, в частности, при необходимости постоянного ухода за одним из родителей, имеющим инвалидность I или II группы, при условиях, определенных частью 12 статьи 26 Закона № 2232-XII.

Отдельно суд обратился к подходу, сформулированному Верховным Судом (постановление от 27.02.2025 по делу № 380/16966/24): критерий «отсутствия других членов семьи…» может означать не только «юридическое отсутствие», но и фактическую невозможность других родственников осуществлять уход по объективным причинам (например, прохождение службы и т.д.). Этот ориентир суд использовал как основу для оценки оснований увольнения в подобных спорах.

Вместе с тем суд сосредоточился не на решении вопроса об увольнении истца по существу, а на оценке бездействия ответчика относительно нерассмотрения рапорта. Закон не предусматривает возможности уклоняться от принятия решения по поданному рапорту, поэтому субъект властных полномочий обязан рассмотреть его и принять мотивированное решение.

Суд также отметил: специальный срок именно для рассмотрения рапорта на увольнение законодательством прямо не установлен, однако применим общий 30-дневный срок исполнения документов, если иное не определено, со ссылкой на Инструкцию по делопроизводству в ВСУ (как общий ориентир надлежащего административного поведения). Отсутствие ответа в пределах такого срока суд оценил как действие не способом, предусмотренным законом.

Ключевая граница, обозначенная судом: принятие решения об увольнении относится к полномочиям ответчика как субъекта властных полномочий и носит дискреционный характер. Поэтому суд не подменяет орган военного управления и не принимает решение вместо него, а может лишь обязать рассмотреть вопрос и принять решение по существу.

Что решил суд

Суд постановил: признать противоправным бездействие воинской части НОМЕР_1 относительно нерассмотрения рапорта от 3.10.2025 об увольнении на основании пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона № 2232-XII; обязать воинскую часть рассмотреть данный рапорт и принять решение по существу поставленного вопроса; в остальной части требований отказать; взыскать в пользу истца 1 211,20 грн судебного сбора за счет бюджетных ассигнований воинской части.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

