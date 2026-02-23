Мобілізований солдат просив звільнення для догляду за матір’ю: суд на Одещині зобов’язав частину розглянути рапорт

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини через нерозгляд рапорту про звільнення за сімейними обставинами.

Мобілізований військовослужбовець звернувся до суду, бо його командування не дало відповіді на рапорт про звільнення зі служби — чоловік просив звільнити його через потребу постійно доглядати за матір’ю, яка має інвалідність ІІ групи та, за медичними висновками, потребує стороннього догляду.

Одеський окружний адміністративний суд у справі № 420/40524/25 (рішення від 18 лютого 2026 року) підтримав позивача частково: суд визнав, що військова частина діяла неправомірно, коли не розглянула рапорт, і зобов’язав розглянути його та ухвалити мотивоване рішення.

Обставини справи

Позивач (солдат, мобілізований у грудні 2023 року) просив: визнати протиправною бездіяльність командира/військової частини щодо незвільнення; зобов’язати звільнити його з військової служби у запас за підпунктом “г” пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» — у зв’язку з необхідністю постійного догляду за матір’ю, яка є особою з інвалідністю ІІ групи.

За матеріалами справи, мати позивача має інвалідність ІІ групи безстроково (довідка МСЕК від 15.05.2024), а медичними документами 2025 року (висновок ЛКК, інші висновки) підтверджувалася потреба в постійному сторонньому догляді.

Позивач стверджував, що:

14 жовтня 2024 року подав рапорт про звільнення з пакетом нотаріально засвідчених документів;

7 серпня 2025 року було складено акт щодо надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі;

3 жовтня 2025 року повторно подав рапорт із додатковими підтвердженнями;

станом на 3 грудня 2025 року рапорт так і не був розглянутий.

Відповідач відзиву не подав, доказів розгляду рапорту та ухвалення вмотивованого рішення до суду не надав. Справу розглянули в спрощеному провадженні без виклику сторін.

Норми права і ключові акценти мотивування

Суд нагадав, що під час воєнного стану звільнення за сімейними обставинами для мобілізованих можливе, зокрема, коли є необхідність постійного догляду за одним із батьків, який має інвалідність І або ІІ групи, за умов, визначених частиною 12 статті 26 Закону № 2232-XII.

Окремо суд звернувся до підходу, сформульованого Верховним Судом (постанова від 27.02.2025 у справі № 380/16966/24): критерій «відсутності інших членів сім’ї…» може означати не лише «юридичну відсутність», а й фактичну неможливість інших родичів здійснювати догляд з об’єктивних причин (наприклад, служба тощо). Цей орієнтир суд використав як тло для оцінки підстав звільнення в подібних спорах.

Водночас суд зосередився не на вирішенні питання про звільнення позивача по суті, а на оцінці бездіяльності відповідача щодо нерозгляду рапорту. Закон не передбачає можливості утримуватися від прийняття рішення за поданим рапортом, тому суб’єкт владних повноважень зобов’язаний розглянути його та ухвалити мотивоване рішення.

Суд також зауважив: спеціального строку саме для розгляду рапорту на звільнення законодавство прямо не встановлює, але вказав на загальний 30-денний строк виконання документів, коли інше не визначено, посилаючись на Інструкцію з діловодства в ЗСУ (як загальний орієнтир належної адміністративної поведінки). Відсутність відповіді у межах такого строку суд оцінив як дію не у спосіб, передбачений законом.

Ключова межа, яку окреслив суд: прийняття рішення про звільнення належить до повноважень відповідача як суб’єкта владних повноважень і має дискреційний характер. Тому суд не підміняє орган військового управління та не ухвалює рішення замість нього, а може лише зобов’язати розглянути питання і прийняти рішення по суті.

Що вирішив суд

Суд постановив: визнати протиправною бездіяльність військової частини НОМЕР_1 щодо нерозгляду рапорту від 3.10.2025 про звільнення на підставі пп. “г” п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону № 2232-XII; зобов’язати військову частину розглянути цей рапорт і прийняти рішення по суті порушеного питання; в решті вимог відмовити; стягнути на користь позивача 1 211,20 грн судового збору за рахунок бюджетних асигнувань військової частини.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

