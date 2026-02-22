  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

18:29, 22 февраля 2026
Верховный Суд акцентировал, что расположение учредителей контрагентов в офшорных зонах не является основанием для признания самих юридических лиц такими, которые имеют офшорный статус.
Доказательство офшорного статуса контрагента — постановление КАС ВС
Фото: dtkt.ua
Частное предприятие обратилось в административный суд с иском к налоговому органу о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения, вынесенного по результатам проверки. Налоговый орган считал, что предприятие нарушило пункт 161.2 статьи 161 Налогового кодекса Украины, включив в состав расходов 100 % стоимости товаров, приобретенных у контрагентов-нерезидентов, которые, по мнению органа, имели офшорный статус из-за расположения их учредителей в офшорных зонах, что в соответствии с пунктом 161.2 статьи 161 Налогового кодекса Украины ограничивает включение расходов до 85 % их стоимости. На этом основании орган доначислил налог на прибыль и применил штрафные санкции.

Плательщик утверждал, что контрагенты-нерезиденты, зарегистрированные в Великобритании, не имеют офшорного статуса, поскольку расположены в государстве, которое не входит в перечень офшорных зон, определенных Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2011 года № 143-р. Подчеркивал, что пребывание учредителей контрагентов в государствах, отнесенных к офшорным зонам (Британские Виргинские Острова, Белиз), не свидетельствует об офшорном статусе самих юридических лиц.

Соответственно, предприятие правомерно включило в состав расходов 100 % стоимости импортированных товаров.

Ключевым вопросом спора является доказательство налоговым органом офшорного статуса контрагентов-нерезидентов для ограничения расходов до 85 % их стоимости.

Верховный Суд акцентировал, что расположение учредителей контрагентов в офшорных зонах не является основанием для признания самих юридических лиц такими, которые имеют офшорный статус.

В соответствии с пунктом 161.3 статьи 161 Налогового кодекса Украины нерезидент имеет офшорный статус, если расположен на территории офшорной зоны, определенной нормативными актами.

Согласно части второй статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины, обязанность доказывания обстоятельства офшорного статуса контрагента возлагается на контролирующий орган.

В данном деле орган не предоставил надлежащих доказательств расположения контрагентов истца в офшорных зонах и не установил их фактическое местонахождение во время проверки. Материалы дела, включая контракты, счета-проформы, грузовые таможенные декларации и акты выполненных работ, подтверждают, что контрагенты зарегистрированы в Великобритании, которая не входит в перечень офшорных зон.

Верховный Суд пришел к выводу, что отсутствие убедительных доказательств нарушения со стороны плательщика свидетельствует о противоправности налогового уведомления-решения, поскольку сомнения в правомерности действий налогоплательщика не могут трактоваться в пользу налогового органа.

Подробнее с текстом постановления КАС ВС по делу № 805/4691/16-а можно ознакомиться по ссылке.

Верховный Суд судебная практика КАС ВС

