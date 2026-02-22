Верховный Суд высказался относительно признаков конечного бенефициарного владельца юридического лица

Верховный Суд отметил, что конечным бенефициарным владельцем для юридических лиц является любое физическое лицо, которое оказывает решающее влияние на деятельность юридического лица, в частности через цепочку контроля.

Контролирующий орган по результатам проведенной проверки установил факты документального оформления плательщиком операций по приобретению игровых автоматов, монтажных услуг, приобретению строительных материалов у субъектов хозяйствования с контрагентами, по которым на основании предоставленных к проверке документов и налоговой информации, имеющейся у налогового органа, не подтверждено приобретение услуг и товаров. Были установлены признаки неплатежеспособности плательщика и отсутствие достаточного наличия оборотных активов для погашения текущих обязательств. Плательщик возразил против указанных выводов контролирующего органа и указал, что на основании сведений, размещенных в Едином реестре налоговых накладных, его контрагент осуществлял транзитные финансовые операции по приобретению строительно-монтажных работ и строительных материалов.

Существовала связь между плательщиком и компанией-нерезидентом (Республика Кипр), которая опосредованно через другую компанию-нерезидента (Республика Кипр) владела долей в уставном капитале плательщика в размере 80 %. Компания (Республика Кипр) не была по отношению к плательщику филиалом, дочерним или совместным предприятием, представительством или подразделением. Плательщик не был инвестором компании (Республика Кипр). Физические лица владели долей в компании (Республика Кипр) в размере 20 %.

Доля физических лиц в структуре собственности плательщика составляла в совокупности 16,12 %.

В этой компании доля другой компании-нерезидента (Израиль) составляла 69,86 %, доля гражданина — 16,9 %, плательщика налогов — 13,52 %.

Ключевым вопросом в деле является определение того, правомерно ли плательщик налогов отразил курсовые разницы по займу от компании-нерезидента как операционные расходы в составе финансового результата до налогообложения налогом на прибыль, а не как дополнительный капитал в соответствии с пунктом 9 П(С)БУ 21 «Влияние изменений валютных курсов», учитывая утверждение контролирующего органа о том, что плательщик налогов и компания-нерезидент являются связанными лицами через структуру собственности (80 % доля компании-нерезидента через другую компанию-нерезидента в уставном капитале плательщика, 16,12 % совокупная доля физических лиц у плательщика, 69,86 % доля другой иностранной компании в компании-нерезиденте, 16,9 % доля физического лица в компании-нерезиденте, 13,52 % у плательщика), что якобы подтверждает существенное влияние одной стороны на другую, а также неплатежеспособность плательщика. Контролирующий орган указывал на признаки неплатежеспособности плательщика (рост кредиторской задолженности и низкий коэффициент текущей ликвидности), что, по их мнению, свидетельствует об отсутствии вероятности погашения займа в ближайшей перспективе, а следовательно, задолженность необходимо классифицировать как капитал, а не как монетарную статью баланса, подлежащую пересчету по валютным курсам.

Верховный Суд разъяснил, что конечным бенефициарным владельцем для юридических лиц является любое физическое лицо, которое оказывает решающее влияние на деятельность юридического лица, в частности через цепочку контроля / владения. Конечным бенефициарным владельцем не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но является коммерческим агентом, номинальным владельцем или номинальным держателем либо только посредником в отношении такого права.

Признаком прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физическим лицом долей в размере не менее 25 процентов уставного (складочного) капитала или прав голоса юридического лица.

Признаками непрямого решающего влияния на деятельность являются, по крайней мере, владение физическим лицом долей в размере не менее чем 25 процентов уставного (складочного) капитала или прав голоса юридического лица через связанных физических или юридических лиц, трасты или другие подобные правовые образования, либо осуществление решающего влияния путем реализации права контроля, владения, пользования или распоряжения всеми активами или их частью, права получения доходов от деятельности юридического лица, траста или другого подобного правового образования, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования органов управления, а также совершение сделок, которые дают возможность определять основные условия хозяйственной деятельности юридического лица либо деятельности траста или другого подобного правового образования, принимать обязательные к исполнению решения, имеющие решающее влияние на деятельность юридического лица, траста или другого подобного правового образования, независимо от формального владения.

Для применения пункта 9 Положения (стандартов) бухгалтерского учета 21 необходимо, чтобы лицо, в пользу которого должна возвращаться задолженность, было филиалом или иным структурным подразделением должника либо имело статус ассоциированного или совместного предприятия с должником. То есть займодатель должен быть подчиненным должнику либо должник обязан иметь существенное влияние на нерезидента-займодателя.

