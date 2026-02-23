Суд может изменить экспертное учреждение для обеспечения разумных сроков рассмотрения — позиция КХС ВС

Чрезмерная стоимость и длительный срок выполнения экспертизы могут быть учтены судом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил: действительность определения о назначении судебной экспертизы не исключает возможности изменить экспертное учреждение, если возникли объективные обстоятельства, которые делают невозможным проведение исследования в разумные сроки или делают его чрезмерно обременительным для стороны.

Речь идет о деле №922/3982/23 по иску ООО «Стинмаш» к ООО «Схід Гіпромаш» о расторжении договора поставки, взыскании средств и возврате имущества, а также по встречному иску о взыскании более 2 млн грн.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которые разрешили изменить экспертное учреждение для проведения инженерно-механической экспертизы.

Обстоятельства дела

В производстве Хозяйственного суда Харьковской области находится спор относительно качества изготовленных шнековых аппаратов и их соответствия конструкторской документации. Стороны заняли противоположные позиции, а установление фактических обстоятельств требовало специальных знаний.

Определением от 7 марта 2024 года суд назначил инженерно-механическую экспертизу и поручил ее проведение Национальному научному центру «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса». Оплату возложили на истца — ООО «Стинмаш».

Однако в апреле 2024 года учреждение выставило счет на 302 912 грн без НДС и сообщило, что из-за значительной загрузки срок выполнения превысит 90 дней, фактически — не менее шести месяцев.

После года безрезультатного ожидания и с учетом неоплаты счета экспертиза была снята с производства.

В марте 2025 года истец обратился с ходатайством об изменении экспертного учреждения и предложил поручить проведение экспертизы Львовскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Институт подтвердил готовность провести исследование до 90 календарных дней за 72 698,88 грн — более чем в четыре раза дешевле.

Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил. Апелляционный суд согласился с этим подходом.

Общество настаивало, что:

предыдущее определение о назначении экспертизы является действительным и обязательным к исполнению именно определенным учреждением;

закон не предусматривает такого основания для изменения экспертного учреждения, как отказ от оплаты или длительный срок выполнения;

изменение учреждения приведет к затягиванию процесса и является злоупотреблением процессуальными правами.

Правовой вывод Верховного Суда

Верховный Суд сформулировал принципиальную позицию.

1. Отсутствие прямой нормы — не запрет

ГПК Украины прямо не регламентирует изменение экспертного учреждения после вынесения определения о назначении экспертизы. В то же время закон не содержит и запрета на такое изменение.

Суд подчеркнул: по смыслу части третьей статьи 99 ГПК суд имеет право определить экспертное учреждение с учетом обстоятельств дела. Если возникают объективные причины, которые делают невозможным проведение экспертизы в разумные сроки или делают ее фактически недоступной, суд вправе изменить ранее определенный субъект.

2. Разумные сроки — не декларация, а обязанность

Институт, которому первоначально поручили экспертизу, сообщил о сроке более 90 дней и фактически — около шести месяцев. Такой срок противоречит задаче хозяйственного судопроизводства по своевременному рассмотрению спора.

В то же время другое государственное учреждение было готово выполнить ту же экспертизу в пределах 90 дней.

3. Финансовая доступность как элемент права на суд

Суд признал, что стоимость экспертизы (более 300 тыс. грн) в сочетании с военными обстоятельствами и финансовыми трудностями стороны фактически делала ее проведение невозможным.

Неоплата счета в данном случае расценена не как злоупотребление, а как форма несогласия с условиями проведения экспертизы.

4. Баланс интересов и процессуальная экономия

Оба учреждения — государственные научно-исследовательские институты судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Следовательно, изменение учреждения не влияло на беспристрастность или качество исследования.

Кроме того, суд учел логистический фактор: объекты исследования находились в Виннице, а расстояние до Львова существенно меньше, чем до Харькова, что также влияет на сроки и расходы.

Решение ВС

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.