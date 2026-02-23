  1. Судова практика
Суд може змінити експертну установу для забезпечення розумних строків розгляду — позиція КГС ВС

10:59, 23 лютого 2026
Надмірна вартість та тривалий строк виконання експертизи можуть бути враховані судом.
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив: чинність ухвали про призначення судової експертизи не виключає можливості змінити експертну установу, якщо виникли об’єктивні обставини, що унеможливлюють проведення дослідження у розумні строки або роблять його надмірно обтяжливим для сторони.

Йдеться про справу №922/3982/23 за позовом ТОВ «Стінмаш» до ТОВ «Схід Гіпромаш» щодо розірвання договору поставки, стягнення коштів та повернення майна, а також за зустрічним позовом про стягнення понад 2 млн грн.

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які дозволили змінити експертну установу для проведення інженерно-механічної експертизи.

Обставини справи

У провадженні Господарського суду Харківської області перебуває спір щодо якості виготовлених шнекових апаратів та їх відповідності конструкторській документації. Сторони зайняли протилежні позиції, а встановлення фактичних обставин вимагало спеціальних знань.

Ухвалою від 7 березня 2024 року суд призначив інженерно-механічну експертизу та доручив її проведення Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса». Оплату поклали на позивача — ТОВ «Стінмаш».

Однак у квітні 2024 року установа виставила рахунок на 302 912 грн без ПДВ та повідомила, що через значне навантаження строк виконання перевищить 90 днів, фактично — не менше шести місяців.

Після року безрезультатного очікування та з урахуванням неоплати рахунку експертизу було знято з провадження.

У березні 2025 року позивач звернувся з клопотанням про зміну експертної установи та запропонував доручити проведення експертизи Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз. Інститут підтвердив готовність провести дослідження до 90 календарних днів за 72 698,88 грн — більш ніж у чотири рази дешевше.

Суд першої інстанції клопотання задовольнив. Апеляційний суд погодився з цим підходом.

Товариство наполягало, що:

  • попередня ухвала про призначення експертизи є чинною та обов’язковою до виконання саме визначеною установою;
  • закон не передбачає такої підстави для зміни експертної установи, як відмова від оплати або тривалий строк виконання;
  • зміна установи призведе до затягування процесу та є зловживанням процесуальними правами.

Правовий висновок Верховного Суду

Верховний Суд сформулював принципову позицію.

1. Відсутність прямої норми — не заборона

ГПК України прямо не регламентує зміну експертної установи після винесення ухвали про призначення експертизи. Водночас закон не містить і заборони на таку зміну.

Суд підкреслив: за змістом частини третьої статті 99 ГПК суд має право визначити експертну установу з урахуванням обставин справи. Якщо виникають об’єктивні причини, що унеможливлюють проведення експертизи у розумні строки або роблять її фактично недоступною, суд вправі змінити визначений раніше суб’єкт.

2. Розумні строки — не декларація, а обов’язок

Інститут, якому первісно доручили експертизу, повідомив про строк понад 90 днів і фактично — близько шести місяців. Такий строк суперечить завданню господарського судочинства щодо своєчасного розгляду спору.

Натомість інша державна установа готова була виконати ту саму експертизу в межах 90 днів.

3. Фінансова доступність як елемент права на суд

Суд визнав, що вартість експертизи (понад 300 тис. грн) у поєднанні з воєнними обставинами та фінансовими труднощами сторони фактично унеможливлювала її проведення.

Несплата рахунку в цьому випадку розцінена не як зловживання, а як форма незгоди з умовами проведення експертизи.

4. Баланс інтересів і процесуальна економія

Обидві установи — державні науково-дослідні інститути судових експертиз Міністерства юстиції України. Отже, зміна установи не впливала на неупередженість або якість дослідження.

Крім того, суд врахував логістичний фактор: об’єкти дослідження перебували у Вінниці, а відстань до Львова суттєво менша, ніж до Харкова, що також впливає на строки й витрати.

Рішення ВС

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною.

