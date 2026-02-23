Верховный Суд восстановил решение о проживании детей с отцом в Германии

Верховный Суд отметил, что отсутствие возражений со стороны ответчицы по поводу проживания ребенка вместе с истцом не дает оснований утверждать об отсутствии предмета спора по делу.

Верховный Суд в составе Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым определено место проживания двух малолетних детей вместе с отцом.

Речь идет о деле № 202/14959/23 об определении места проживания детей супругов, которые после начала полномасштабной агрессии выехали в Германию.

До апреля 2022 года семья проживала в Краматорске Донецкой области, затем они все вместе выехали.

В июне 2022 года мать вернулась в Украину и вступила в ряды ВСУ, а дети остались с отцом в Федеративной Республике Германия.

Отец указал, что самостоятельно воспитывает и содержит детей в Германии. Подчеркивал, что дети имеют определенные заболевания, в частности, один из сыновей является ребенком с инвалидностью. По словам отца, в Германии он занимается лечением, образованием и другими бытовыми вопросами и считает, что смена места проживания детей будет сопровождаться для них стрессом, особенно для ребенка с инвалидностью.

Позиция судов

Суд первой инстанции в январе 2025 года удовлетворил иск отца и определил место проживания детей вместе с ним. Суд учел, что:

дети фактически проживают с отцом в Германии;

один из сыновей является ребенком с инвалидностью и нуждается в постоянном уходе;

один из сыновей выразил желание проживать с отцом;

отец обеспечивает обучение, лечение и надлежащие бытовые условия.

Апелляционный суд в мае 2025 года отменил это решение и отказал в иске, указав на недоказанность надлежащих условий проживания и отсутствие спора между родителями.

Апелляционный суд исходил из того, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств относительно аренды им определенного жилья для проживания детей, характеристики соответствующего жилого помещения, оснащения такого помещения необходимой для каждого из детей мебелью и т. п. Истец не доказал утверждение о том, что срок аренды жилья продлен на момент подачи иска и на настоящее время.

Кроме того, мужчина в Германии имеет доход только в виде социальной помощи как лицо-беженец и по уходу за ребенком и ребенком с инвалидностью, а другого дохода не имеет.

Также апелляционный суд принял во внимание письмо органа опеки и попечительства Краматорского городского совета о невозможности предоставления заключения относительно определения места проживания детей.

Апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции необоснованно принял во внимание мнение сына, которому на момент допроса исполнилось полных 12 лет, о желании проживать вместе с отцом, учитывая, что суд первой инстанции проводил общение с ребенком в режиме видеоконференции, что не исключает возможности влияния отца или иного постороннего лица на ребенка во время общения мальчика с судом, что могло негативно повлиять на искренность и откровенность пояснений ребенка. Общение районного суда с ребенком проводилось без участия педагога и/или специалиста-психолога, имеющего соответствующую квалификацию для проведения беседы с ребенком с целью выяснения действительных желаний малолетнего лица.

Кроме того, апелляционный суд отметил, что в судебном заседании суда апелляционной инстанции женщина пояснила, что с июня 2022 года она не проживает вместе с детьми в Германии, поскольку вернулась в Украину, где проходит службу в рядах ВСУ. Указывает, что задолженность по алиментам погашает. Кроме того, ответчица отметила, что забирать детей в Украину не планирует в связи с введением в стране военного положения из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, что является опасным для жизни и здоровья детей, и указала, что не возражала ранее и не возражает сейчас относительно проживания детей вместе с отцом в Германии. Женщина не возражала против проживания детей с отцом и никоим образом этому не препятствует.

Как указал суд, утверждения истца о наличии у него опасений, что ответчица может без его согласия вывезти детей в Украину, основываются на предположениях, истец не доказал, а апелляционный суд не установил существование спора между истцом и ответчицей относительно места проживания детей на момент предъявления иска, на момент рассмотрения дела местным или апелляционным судами.

Выводы Верховного Суда

Коллегия судей отметила, что суд первой инстанции создал все условия для реализации права ребенка быть заслушанным способом, который суд правильно определил как возможный во время продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессии, когда ребенок находится на территории другого государства, предоставляющего убежище гражданам Украины.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отец предоставил надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение исковых требований, доказал, что создал надлежащие условия для развития детей, их обучения, заботится о детях и занимается их воспитанием.

Апелляционный суд пришел к противоположному выводу о том, что истец не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами факты обеспечения детей необходимыми условиями для проживания и развития, финансовой стабильности по их содержанию, надлежащей заботы об их здоровье, физическом и моральном развитии.

Верховный Суд не согласился с такими выводами апелляционного суда, поскольку апелляционный суд, не установив каких-либо новых фактов и без исследования новых доказательств, не опроверг надлежащим образом обстоятельства, установленные районным судом, и фактически необоснованно переоценил доказательства, которые были оценены судом первой инстанции с соблюдением требований закона и с учетом обстоятельств, на которые ссылались стороны как на основания своих требований и возражений.

Кроме того, отметили в Верховном Суде, апелляционный суд ошибочно ссылался на то, что истец не доказал и апелляционный суд не установил существование спора между истцом и ответчицей относительно места проживания детей на момент предъявления иска, на момент рассмотрения дела местным или апелляционным судами, исходя из следующего.

Как указал Суд, апелляционный суд не учел, что само по себе предъявление иска об определении места проживания детей с отцом и последующее обжалование ответчицей решения об удовлетворении этого иска в апелляционном порядке дает основания для вывода о наличии между сторонами неурегулированных вопросов относительно определения места проживания ребенка. В то же время отсутствие возражений со стороны ответчицы относительно проживания ребенка вместе с истцом не дает оснований утверждать об отсутствии предмета спора по делу.

Следовательно, Верховный Суд считает, что суд первой инстанции при разрешении спора учел наилучшие интересы детей с учетом установленных судами обстоятельств дела. Для обеспечения интересов детей именно определение места проживания детей с отцом будет соответствовать их интересам.

Мать детей, которая безусловно играет важную роль в жизни и развитии детей, имеет право и обязанность заботиться о здоровье, состоянии развития детей независимо от того, с кем они будут проживать.

Также Суд отметил, что мать детей не заявляла требований об определении места проживания детей с ней, встречный иск не подавала.

Определение места проживания детей вместе с отцом не лишает мать детей родительских прав и не освобождает ее от исполнения своих родительских обязанностей.

Верховный Суд подчеркнул, что апелляционная инстанция безосновательно переоценила уже исследованные доказательства и пришла к взаимоисключающим выводам — одновременно о недоказанности требований и отсутствии предмета спора.

Решение

Суд кассационной инстанции:

отменил постановление апелляционного суда;

оставил в силе решение Индустриального районного суда г. Днепропетровска о проживании детей с отцом;

взыскал с матери в пользу отца 1 717,76 грн судебного сбора.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

