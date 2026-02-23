В Киевской области мать хотела выписать из комнаты в общежитии сына, который 8 лет проживает в РФ — что решил суд

Женщина ссылалась на препятствия с оформлением субсидии и приватизацией, однако доказательств утраты интереса к жилью суд не увидел.

Если совершеннолетний сын годами не проживает по месту регистрации, достаточно ли этого, чтобы признать его утратившим право пользования жильем? И может ли одна лишь его «прописка» стать препятствием для оформления субсидии или приватизации комнаты в общежитии?

В деле №359/3304/25 Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел именно такую ситуацию. Мать просила суд признать сына утратившим право пользования комнатой, поскольку он около восьми лет проживает в РФ, не поддерживает с ней связи, а его регистрация, по словам истца, мешает получить субсидию и приватизировать жилье. Суд, однако, пришел к иному выводу.

Обстоятельства дела

Истец является пользователем комнаты в общежитии в городе Борисполь. Право на занятие жилой площади семьей из четырех человек возникло на основании ордера, выданного исполнительным комитетом городского совета в 2008 году. Среди членов семьи был указан и ответчик — сын истца 1986 года рождения.

По утверждению матери:

сын более восьми лет не проживает в комнате;

переехал в Российскую Федерацию на постоянное проживание;

не поддерживает с ней связи;

его регистрация делает невозможным оформление субсидии;

она не может реализовать право на приватизацию комнаты;

вынуждена оплачивать коммунальные платежи с учетом зарегистрированного лица.

В подтверждение представлен акт обследования жилищно-бытовых условий, согласно которому в комнате фактически проживает только истец.

Правовая позиция суда

Суд исходил из следующих положений: статьи 41 Конституции Украины и статьи 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод — относительно гарантий мирного владения имуществом; статьи 391 ГК Украины — о праве собственника требовать устранения препятствий в пользовании имуществом; части 2 статьи 405 ГК Украины — согласно которой член семьи собственника жилья утрачивает право пользования им в случае отсутствия без уважительных причин более одного года; практики Европейского суда по правам человека, в частности решения по делу Kryvitska and Kryvitskyy v. Ukraine (2010), где подчеркнуто, что утрата жилья является наиболее крайней формой вмешательства в право на уважение жилища.

Суд подчеркнул, что для признания лица утратившим право пользования жильем необходимо установить:

отсутствие лица более одного года;

отсутствие без уважительных причин;

сознательное поведение, свидетельствующее об утрате интереса к жилью.

При этом бремя доказывания возлагается на истца (статья 81 ГПК Украины).

Суд пришел к выводу, что истец не представила надлежащих и допустимых доказательств:

отсутствия ответчика именно без уважительных причин;

его сознательной утраты интереса к спорному жилью;

подтверждений от соседей или других свидетелей;

доказательств отсутствия личных вещей ответчика в помещении;

доказательств срока фактического отсутствия, подтвержденных объективными источниками.

Акт депутата городского совета о проживании истца сам по себе не доказывает юридически значимых обстоятельств для применения ч. 2 ст. 405 ГК Украины.

Суд подчеркнул: сам факт длительного непроживания не является автоматическим основанием для утраты права пользования жильем. Ключевым является именно отсутствие без уважительных причин и доказанная утрата интереса к жилью.

В результате в удовлетворении иска отказано.

