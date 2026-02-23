  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Київщині мати хотіла виписати з кімнати в гуртожитку сина, який 8 років проживає в РФ — що вирішив суд

12:11, 23 лютого 2026
Жінка посилалася на перешкоди з оформленням субсидії та приватизацією, однак доказів втрати інтересу до житла суд не побачив.
На Київщині мати хотіла виписати з кімнати в гуртожитку сина, який 8 років проживає в РФ — що вирішив суд
Якщо повнолітній син роками не проживає за місцем реєстрації, чи достатньо цього, щоб визнати його таким, що втратив право користування житлом? І чи може сама лише його «прописка» стати перешкодою для оформлення субсидії або приватизації кімнати в гуртожитку?

У справі №359/3304/25 Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув саме таку ситуацію. Мати просила суд визнати сина таким, що втратив право користування кімнатою, оскільки він близько восьми років проживає в РФ, не підтримує з нею зв’язку, а його реєстрація, за словами позивачки, заважає отримати субсидію та приватизувати житло. Суд, однак, дійшов іншого висновку.

Обставини справи

Позивачка є користувачкою кімнати у гуртожитку в місті Бориспіль. Право на зайняття житлової площі родиною з чотирьох осіб виникло на підставі ордера, виданого виконавчим комітетом міської ради у 2008 році. Серед членів сім’ї був зазначений і відповідач — син позивачки 1986 року народження.

За твердженням матері:

  • син понад вісім років не проживає у кімнаті;
  • переїхав до Російської Федерації на постійне проживання;
  • не підтримує з нею зв’язок;
  • його реєстрація унеможливлює оформлення субсидії;
  • вона не може реалізувати право на приватизацію кімнати;
  • змушена сплачувати комунальні платежі з урахуванням зареєстрованої особи.

На підтвердження подано акт обстеження житлово-побутових умов, згідно з яким у кімнаті фактично проживає лише позивачка.

Правова позиція суду

Суд виходив із таких положень: статті 41 Конституції України та статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод — щодо гарантій мирного володіння майном; статті 391 ЦК України — про право власника вимагати усунення перешкод у користуванні майном; частини 2 статті 405 ЦК України — відповідно до якої член сім’ї власника житла втрачає право користування ним у разі відсутності без поважних причин понад один рік; практики Європейського суду з прав людини, зокрема рішення у справі Kryvitska and Kryvitskyy v. Ukraine (2010), де наголошено, що втрата житла є найбільш крайнім втручанням у право на повагу до житла.

Суд підкреслив, що для визнання особи такою, що втратила право користування житлом, необхідно встановити:

  • відсутність особи понад один рік;
  • відсутність без поважних причин;
  • свідому поведінку, яка свідчить про втрату інтересу до житла.

При цьому тягар доказування покладається на позивача (стаття 81 ЦПК України).

Суд дійшов висновку, що позивачка не надала належних і допустимих доказів:

  • відсутності відповідача саме без поважних причин;
  • його свідомої втрати інтересу до спірного житла;
  • підтверджень від сусідів або інших свідків;
  • доказів відсутності особистих речей відповідача у приміщенні;
  • доказів строку фактичної відсутності, підтверджених об’єктивними джерелами.

Акт депутата міської ради про проживання позивачки сам по собі не доводить юридично значущих обставин для застосування ч. 2 ст. 405 ЦК України.

Суд наголосив: сам факт тривалого непроживання не є автоматичною підставою для втрати права користування житлом. Ключовим є саме відсутність без поважних причин та доведена втрата інтересу до житла.

У результаті позов залишено без задоволення.

