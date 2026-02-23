Верховный Суд разъяснил критерии отграничения провокации от контроля за совершением преступления

Верховный Суд в кассационном порядке проверил доводы защиты по провокации преступления, законности проведения контроля за совершением преступления и негласных следственных действий по делу о требовании 250 тысяч долларов США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу стороны защиты в уголовном производстве в отношении лица, осужденного за вымогательство в особо крупных размерах, предусмотренное частью четвертой статьи 189 Уголовного кодекса Украины.

Предметом кассационного пересмотра были судебные решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми лицо признано виновным и назначено наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Суть дела № 638/4950/23

Судами предыдущих инстанций установлено, что 26 ноября 2010 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Бархан», участником которого первоначально было одно лицо с долей уставного капитала 100 процентов. По состоянию на 29 июля 2021 года участниками общества значились два лица, а руководителем оставалось предыдущее лицо.

Не позднее 2 декабря 2021 года осужденному стало известно о рассмотрении Харьковским районным судом Харьковской области уголовного производства, в частности в отношении руководителя указанного общества, которому инкриминировались тяжкие и особо тяжкие преступления. После этого у осужденного возник умысел на получение денежных средств путем вымогательства под угрозой применения насилия и ограничения прав и законных интересов потерпевшего.

2 декабря 2021 года в городе Харькове осужденный, передвигаясь на автомобиле, заблокировал автомобиль потерпевшего и, находясь в салоне последнего, высказал требование о передаче 250 000 долларов США. При этом он угрожал принять меры с целью назначения потерпевшему наказания в виде лишения свободы по результатам судебного рассмотрения другого уголовного производства, а также фактически запугивал возможными последствиями для жизни и свободы потерпевшего.

10 декабря 2021 года осужденный снова встретился с потерпевшим возле административного здания в городе Харькове и повторил требование о передаче денежных средств в сумме 250 000 долларов США, сопровождая его угрозами влияния на ход уголовного производства и повреждения имущества потерпевшего.

13 января 2022 года осужденный снова заблокировал автомобиль потерпевшего и в грубой форме повторно высказал требование о передаче средств, угрожая применением физического насилия и имитируя попытки его применения. Он определил конечный срок передачи средств до конца января 2022 года, угрожая способствовать взятию потерпевшего под стражу.

15 января 2022 года осужденный встретился с другим участником общества и сообщил о своих требованиях, настаивая на передаче части суммы в размере 150 000 долларов США в определенный им срок.

17 января 2022 года в ресторане в городе Харькове осужденный получил от потерпевшего 50 000 долларов США и имитационные средства на сумму 100 000 долларов США. Денежные средства были добровольно предоставлены потерпевшим в рамках проведения контроля за совершением преступления. После получения пакета осужденный был задержан. Судами установлено, что осужденный выдвинул требование о передаче 250 000 долларов США, что составляет особо крупный размер, и фактически получил 50 000 долларов США в рамках контроля за совершением преступления.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Приговором Дзержинского районного суда города Харькова лицо признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 189 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества. Также решен вопрос относительно вещественных доказательств, процессуальных расходов и других процессуальных мер.

Постановлением Харьковского апелляционного суда приговор изменен в части назначенного наказания. Апелляционный суд смягчил наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Суд кассационной инстанции отметил, что в соответствии со статьей 433 Уголовного процессуального кодекса Украины он проверяет правильность применения норм материального и процессуального права и не уполномочен переоценивать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства.

Основаниями для отмены или изменения судебного решения являются существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности или несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и личности осужденного.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о доказанности виновности лица в совершении вымогательства в особо крупных размерах. Суды первой и апелляционной инстанций исследовали доказательства непосредственно, дали им оценку в соответствии с требованиями статьи 94 Уголовного процессуального кодекса Украины и пришли к обоснованному выводу о наличии в действиях осужденного состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 189 Уголовного кодекса Украины.

Доводы стороны защиты о неправильной квалификации действий и необходимости переквалификации на часть первую статьи 189 Уголовного кодекса Украины были признаны необоснованными. Апелляционный суд обоснованно отметил, что осужденный осознавал противоправность своих действий, высказывал угрозы, которые потерпевший воспринимал как реальные, и получил денежные средства.

Относительно доводов о провокации преступления Верховный Суд поддержал позицию апелляционной инстанции об отсутствии признаков такой провокации, поскольку правоохранительные органы действовали на основании заявления потерпевшего о вымогательстве, а контроль за совершением преступления осуществлялся при наличии достаточной информации о уже сформированном преступном намерении.

Относительно отсутствия в материалах производства постановлений следственного судьи о разрешении на проведение негласных следственных (розыскных) действий Суд отметил, что сторона защиты была осведомлена об этом обстоятельстве при открытии материалов, однако не инициировала вопрос об их истребовании. Во время кассационного рассмотрения предоставлены документы, подтверждающие вынесение соответствующих постановлений и их последующее уничтожение в связи с введением военного положения и угрозой захвата материальных носителей секретной информации. Верховный Суд признал эти обстоятельства такими, которые согласуются с практикой Суда.

Доводы о необходимости наличия у привлеченных лиц допуска к государственной тайне, а также о недопросе отдельного свидетеля были отклонены как безосновательные и опровергнутые материалами производства.

Существенных нарушений требований уголовного процессуального закона или неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности Суд не установил.

Руководствуясь статьями 433, 434, 436, 441, 442 Уголовного процессуального кодекса Украины, Верховный Суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, а кассационную жалобу стороны защиты — без удовлетворения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.