В Киеве бухгалтер воинской части за $9 тысяч вышла замуж, чтобы ее «муж» выехал за границу — суд вынес приговор
В Киеве ведущего бухгалтера одной из воинских частей осудили за организацию незаконного выезда военнообязанного мужчины за границу во время военного положения. По данным суда, она предложила заключить с ней фиктивный брак, чтобы мужчина мог выехать из Украины как лицо, сопровождающее супругу с инвалидностью.
Приговор по делу № 753/13289/25 вынес Дарницкий районный суд города Киева. Действия женщины квалифицированы по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений.
Обстоятельства дела
Обвиняемая, которая работала в финансово-экономической службе воинской части, решила заработать на ограничениях военного положения. В мессенджере Telegram она создала объявление о возможности переправки мужчин за границу. Так она нашла «клиента».
Она предлагала заключение фиктивного брака с ней как с лицом с инвалидностью. За это просила 9 тысяч долларов.
2 марта 2025 года она согласовала детали с потенциальным «клиентом», а 1 апреля 2025 года во время личной встречи в Киеве объяснила механизм: после заключения брака мужчина сможет выехать как лицо, сопровождающее супругу с инвалидностью.
24 апреля 2025 года пара обратилась в Центр предоставления административных услуг Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации для регистрации брака. Церемонию назначили на 29 апреля 2025 года.
В установленный день брак был зарегистрирован. После получения свидетельств о браке мужчина передал обвиняемой часть оговоренных средств — 4 500 долларов США — в салоне автомобиля Renault Talisman.
В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину, подтвердила изложенные в обвинительном акте обстоятельства и заявила об искреннем раскаянии. Мотивами назвала сложное материальное положение, состояние здоровья и необходимость содержания родителей-пенсионеров.
Поскольку фактические обстоятельства никем не оспаривались, суд рассмотрел производство в порядке ч. 3 ст. 349 УПК Украины — без исследования доказательств по неоспариваемым обстоятельствам.
Суд применил стандарт доказывания «вне разумного сомнения», ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, и пришел к выводу о полном подтверждении вины.
Квалификация и назначенное наказание
Действия обвиняемой квалифицированы как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и устранение препятствий, совершенное из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Суд признал наличие нескольких смягчающих обстоятельств: искреннее раскаяние; активное содействие раскрытию преступления; совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных обстоятельств; добровольное инициирование расторжения фиктивного брака.
Отягчающих обстоятельств не установлено.
С учетом ст. 69 УК Украины суд назначил наказание ниже минимального предела санкции — 5 лет лишения свободы без дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности.
В то же время на основании ст. 75 УК Украины женщину освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 года.
На нее возложены обязанности: периодически являться в орган пробации; сообщать об изменении места жительства или работы; не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.