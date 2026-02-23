  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Києві бухгалтерка військової частини за $9 тисяч вийшла заміж, щоб її «чоловік» виїхав за кордон — суд виніс вирок

16:22, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінка уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним клієнтом, щоб він зміг виїхати за кордон.
У Києві бухгалтерка військової частини за $9 тисяч вийшла заміж, щоб її «чоловік» виїхав за кордон — суд виніс вирок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві провідну бухгалтерку однієї з військових частин засудили за організацію незаконного виїзду військовозобов’язаного чоловіка за кордон під час воєнного стану. За даними суду, вона запропонувала укласти з нею фіктивний шлюб, щоб чоловік міг виїхати з України як той, хто супроводжує дружину з інвалідністю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вирок у справі № 753/13289/25 виніс Дарницький районний суд міста Києва. Дії жінки кваліфіковано за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.

Обставини справи

Обвинувачена, яка працювала у фінансово-економічній службі військової частини, вирішила підробити на обмеженнях воєнного стану. У месенджері Telegram вона створила оголошення про можливість переправлення чоловіків за кордон. Так вона знайшла «клієнта».

Вона пропонувала укладення фіктивного шлюбу з нею як особою з інвалідністю. За це просила 9 тисяч доларів.

2 березня 2025 року вона погодила деталі з потенційним «клієнтом», а 1 квітня 2025 року під час особистої зустрічі в Києві пояснила механізм: після укладення шлюбу чоловік зможе виїхати як той, хто супроводжує дружину з інвалідністю.

24 квітня 2025 року пара звернулася до Центру надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для реєстрації шлюбу. Церемонію призначили на 29 квітня 2025 року.

У визначений день шлюб було зареєстровано. Після отримання свідоцтв про шлюб чоловік передав обвинуваченій частину обумовлених коштів — 4 500 доларів США — в салоні автомобіля Renault Talisman.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала вину, підтвердила викладені в обвинувальному акті обставини та заявила про щире каяття. Мотивами назвала складне матеріальне становище, стан здоров’я та необхідність утримання батьків-пенсіонерів.

Оскільки фактичні обставини ніким не оспорювалися, суд розглянув провадження в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України — без дослідження доказів щодо неоспорюваних обставин.

Суд застосував стандарт доведення «поза розумним сумнівом», посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, і дійшов висновку про повне підтвердження вини.

Кваліфікація та призначене покарання

Дії обвинуваченої кваліфіковано як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та усунення перешкод, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд визнав наявними кілька пом’якшувальних обставин: щире каяття; активне сприяння розкриттю злочину; вчинення правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих обставин; добровільне ініціювання розірвання фіктивного шлюбу.

Обтяжувальних обставин не встановлено.

З урахуванням ст. 69 КК України суд призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції — 5 років позбавлення волі без додаткового покарання у вигляді заборони обіймати певні посади.

Водночас на підставі ст. 75 КК України жінку звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

На неї покладено обов’язки: періодично з’являтися до органу пробації; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ судова практика вирок Дарницький райсуд Києва мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді не відновлює досудове розслідування автоматично: ККС ВС відступив від позиції минулих років

ККС наголосив: рішення про відновлення досудового розслідування належить виключно стороні обвинувачення.

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Франція закріпила таємницю консультацій корпоративних юристів: рішення Конституційної ради

Конституційна рада Франції підтвердила законність режиму конфіденційності юридичних консультацій компаній, наголосивши на необхідності ефективного судового контролю.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]