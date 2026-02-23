Суд высшей инстанции наделен полномочиями по рассмотрению по существу заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам – ВП ВС

Апелляционные и кассационные суды оценивают наличие вновь открывшихся обстоятельств и могут выносить новые решения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд апелляционной или кассационной инстанции имеет полномочия отменять решение суда предыдущей инстанции и выносить новое судебное решение по результатам рассмотрения заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам соответствующего судебного решения, отказывать в его удовлетворении, то есть рассматривать такое заявление по существу. Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда.

Обстоятельства дела

В рассматриваемом деле суд первой инстанции удовлетворил заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного решения о взыскании задолженности по кредитному договору, отменил его и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска. Постановлением апелляционного суда отменено решение суда первой инстанции и принято новое судебное решение, которым заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам оставлено без удовлетворения, указанное решение оставлено в силе.

Перед Большой Палатой ВС встал вопрос о том, имеет ли суд высшей инстанции полномочия отменять решение суда предыдущей инстанции и выносить новое судебное решение по результатам рассмотрения заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам соответствующего судебного решения, отказывать в его удовлетворении, то есть рассматривать такое заявление по существу.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

БП ВС обратила внимание, что пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам является видом пересмотра, в котором нет ошибки суда при первоначальном рассмотрении дела, а вновь открывшиеся обстоятельства имеют объективный характер, именно поэтому и полномочия по пересмотру принадлежат не суду высшей инстанции, как это будет иметь место в отношении апелляционного и кассационного видов пересмотра, а суду, который принял решение по существу дела.

Суд, вынесший решение, имеет возможность на основании ГПК Украины определить ошибочность или правильность своего судебного решения в результате оценки влияния вновь открывшихся обстоятельств. Апелляционный суд, в свою очередь, проверяя (в апелляционном порядке) законность и обоснованность решения суда первой инстанции, принятого по результатам рассмотрения заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, в частности, решает вопрос о том, имели ли место вновь открывшиеся обстоятельства, являются ли они основанием для пересмотра, и если суд первой инстанции сделал неправильные выводы о наличии вновь открывшихся обстоятельств – должен исправить соответствующую судебную ошибку (в частности, путем принятия собственного решения по заявлению).

Суд кассационной инстанции при кассационном пересмотре принятых судами судебных решений об удовлетворении заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам может дать оценку наличию/отсутствию этих обстоятельств и, соответственно, вынести новое судебное решение по рассмотрению заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам и отказать в его удовлетворении.

Таким образом, Большая Палата ВС согласилась с судом апелляционной инстанции, который, признав неправильными выводы суда первой инстанции о наличии в данном деле вновь открывшихся обстоятельств, исправил соответствующую судебную ошибку (в частности, путем принятия собственного решения по заявлению).

Постановление ВП ВС от 14 января 2026 года по делу № 361/161/13-ц (производство № 14-35цс25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.