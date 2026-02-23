Суд вищої інстанції наділений повноваженнями щодо розгляду по суті заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами – ВП ВС

Апеляційні та касаційні суди оцінюють наявність нововиявлених обставин та можуть постановляти нові рішення.

Суд апеляційної чи касаційної інстанції має повноваження скасовувати рішення суду попередньої інстанції і постановляти нове судове рішення за результатами розгляду заяви про перегляд за нововиявленими обставинами відповідного судового рішення, відмовляти в її задоволенні, тобто розглядати таку заяву по суті. Такі висновки зробила Велика Палата Верховного Суду.

Обставини справи

У справі, що розглядалася, суд першої інстанції задовольнив заяву про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором, скасував його та ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову. Постановою апеляційного суду скасовано рішення суду першої інстанції та ухвалено нове судове рішення, яким заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами залишено без задоволення, зазначене рішення залишено в силі.

Перед Великою Палатою ВС постало питання того, чи є повноваження в суду вищої інстанції скасовувати рішення суду попередньої інстанції і постановляти нове судове рішення за результатами розгляду заяви про перегляд за нововиявленими обставинами відповідного судового рішення, відмовляти в її задоволенні, тобто розглядати таку заяву по суті.

Позиція Великої Палати Верховного Суду

ВП ВС звернула увагу, що перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами є видом перегляду, в якому немає помилки суду під час первісного розгляду справи, а нововиявлені обставини мають об’єктивний характер, саме тому й повноваження щодо перегляду належать не суду вищої інстанції, як це матиме місце щодо апеляційного та касаційного видів перегляду, а суду, який ухвалив рішення по суті справи.

Суд, що ухвалив рішення, має можливість на підставі ЦПК України визначити помилковість чи правильність свого судового рішення у результаті оцінки впливу нововиявлених обставин. Апеляційний суд, своєю чергою, перевіряючи (в апеляційному порядку) законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, ухваленого за наслідками розгляду заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, зокрема, вирішує питання про те, чи мали місце нововиявлені обставини, чи є вони підставою для перегляду, і якщо суд першої інстанції зробив неправильні висновки щодо наявності нововиявлених обставин – має виправити відповідну судову помилку (зокрема, у спосіб ухвалення власного рішення щодо заяви).

Суд касаційної інстанції під час касаційного перегляду ухвалених судами судових рішень щодо задоволення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може надавати оцінку наявності / відсутності цих обставин та, відповідно, постановити нове судове рішення щодо розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами й відмовити в її задоволенні.

Отже, Велика Палата ВС погодилася із судом апеляційної інстанції, який, визнавши неправильними висновки суду першої інстанції щодо наявності в цій справі нововиявлених обставин, виправив відповідну судову помилку (зокрема, шляхом ухвалення власного рішення щодо заяви).

Постанова ВП ВС від 14 січня 2026 року у справі № 361/161/13-ц (провадження № 14-35цс25).

