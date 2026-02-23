Дисциплинарный вопрос в отношении адвоката и пересмотр дела с его участием — на что указал ВС

Поднятый местным судом вопрос об ответственности адвоката перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры из-за ненадлежащего процессуального поведения при исполнении им профессиональных обязанностей и отказ обвиняемого от защитника по таким основаниям делает невозможным пересмотр дела с участием этого защитника.

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 185 УК Украины. В кассационной жалобе прокурор указывал, что апелляционный суд нарушил право обвиняемого на защиту, надлежащим образом не рассмотрел его ходатайство о замене защитника, который осуществлял защиту по назначению, на другого защитника за счет государства и продолжил рассмотрение уголовного производства с участием защитника, в компетентности которого обвиняемый выразил сомнение и недоверие.

Отменяя постановление апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что по общему правилу, предусмотренному п. 3 ч. 3 ст. 42 УПК Украины, подозреваемый, обвиняемый имеет право отказаться от защитника в любой момент уголовного производства. Однако при рассмотрении уголовного производства в отношении обвиняемого суд апелляционной инстанции указанных требований закона не соблюдал.

Обвиняемый в судебном заседании в апелляционном суде (согласно журналу и аудиозаписи этого судебного заседания) заявил ходатайство об отказе от защитника, мотивируя его сомнениями относительно компетентности последнего. Несмотря на высказанные обвиняемым доводы и заявленное защитнику недоверие, апелляционный суд продолжил судебное разбирательство с участием указанного защитника, не дав надлежащей оценки таким доводам и не проверив их обоснованность.

При этом из материалов дела видно, что сомнения обвиняемого относительно надлежащего осуществления защиты не были безосновательными, поскольку местный суд поднял вопрос об ответственности адвоката перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры в связи с ненадлежащим процессуальным поведением при исполнении своих профессиональных обязанностей адвоката в этом уголовном производстве, в том числе когда обвиняемый находился под стражей. Указанное требовало от суда апелляционной инстанции особой тщательности при решении этого вопроса, чего сделано не было.

При таких обстоятельствах Верховный Суд пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, в частности ч. 2 ст. 54, статей 22 и 412 УПК Украины, которые привели к ограничению права осужденного на защиту.

Постановление КУС ВС от 20 января 2026 года по делу № 390/26/23 (производство № 51-3674км25).

