Верховный Суд обнародовал подборку решений ЕСПЧ по соблюдению государствами стандартов Конвенции

12:39, 24 февраля 2026
Верховный Суд обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в ноябре 2025 года, в которых отражены подходы к оценке соблюдения государствами требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Верховный Суд подготовил обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, вынесенным в ноябре 2025 года.

В данном обзоре, в частности, отражён ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

В деле Zvonar v. Ukraine речь идет о лишении заявителя права собственности на земельный участок в районе горнолыжного курорта Драгобрат. Земля была приобретена у районной государственной администрации, которая, как установили суды, действовала с превышением полномочий. Национальные суды установили, что земельный участок имел рекреационное назначение, а следовательно распоряжаться им мог исключительно Кабинет Министров Украины. Договор купли-продажи и право собственности заявителя были признаны недействительными.

ЕСПЧ подтвердил, что изъятие имущества представляло собой вмешательство в право на мирное владение имуществом, однако такое вмешательство было законным, осуществлялось в интересах общества и преследовало легитимную цель – восстановление законности. Оценив, был ли соблюден справедливый баланс между интересами общества и правами заявителя, ЕСПЧ отметил, что по общему правилу изъятие имущества без компенсации является непропорциональной мерой, однако важным было то, что заявитель имел закреплённую законом возможность требовать возмещения уплаченных средств и убытков на основании ст. 216 ГК Украины (правовые последствия недействительности сделки) и ст. 661 ГК Украины, был осведомлён об этом, однако таким механизмом не воспользовался. ЕСПЧ констатировал отсутствие нарушения ст. 1 Первого протокола к Конвенции.

Дело KYRIAN v. the Czech Republic касалось жалобы биологического отца на отказ национальных судов предоставить ему право на общение с ребёнком и получение информации о нём. Ребёнок проживал с законными родителями, а суды, опираясь на выводы психологов, установили, что контакты с заявителем при наличии острого конфликта между взрослыми не соответствуют наилучшим интересам ребёнка и могут причинить ему вред.

ЕСПЧ убедился, что национальные суды конкретно рассмотрели право заявителя на получение информации о своём биологическом сыне и учли как вопрос о том, повлияет ли обязанность предоставить ему такие сведения на право законных родителей на уважение их семейной жизни, так и наилучшие интересы ребёнка, и счёл, что суды справедливо сбалансировали противоречивые интересы. Кроме того, было установлено, что заявитель всё же получил информацию о ребёнке через посредничество матери.

Таким образом, национальные органы пришли к выводу об отсутствии оснований обязывать законных родителей предоставлять заявителю информацию о ребёнке. В то же время процедура принятия решения предусматривала надлежащее рассмотрение его интересов в соответствии с требованиями статьи 8 Конвенции, в связи с чем нарушение данного положения установлено не было.

