Большая Палата ВС разъяснила порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет госслужащим

Начисление и выплата государственным служащим надбавки за выслугу лет должны осуществляться с учетом предписаний закона о государственном бюджете на соответствующий год.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начисление и выплата государственным служащим надбавки за выслугу лет в 2024 году должны осуществляться с учетом требований п. 12 разд. «Заключительные положения» Закона Украины от 9 ноября 2023 года № 3460-IX «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», то есть на уровне 2 % должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30 % должностного оклада.

Само по себе уменьшение законодателем размера надбавки за выслугу лет на государственной службе не привело к сужению социальных гарантий и уменьшению общего размера денежного вознаграждения, а является составным элементом последовательного и взвешенного подхода государства к постепенному повышению конкурентоспособности заработных плат работников на должностях государственной службы.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда по делу № 240/7215/24.

Обстоятельства дела

Истец, которая занимает должность государственного служащего в суде первой инстанции, обжаловала выплату ей с 1 января 2024 года надбавки за выслугу лет на уровне 30 % от должностного оклада вместо 50 % от должностного оклада. Иск обоснован тем, что процентный размер надбавки, рассчитанный с учетом требований п. 12 разд. «Заключительные положения» Закона № 3460-IX, противоречит содержанию ч. 1 ст. 52 Закона Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе», который является специальным законом, подлежащим применению к спорным правоотношениям.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда иск удовлетворил частично, указав на неприменимость предписаний п. 12 разд. «Заключительные положения» Закона № 3460-IX из соображений преодоления содержательной коллизии норм права в пользу положений Закона № 889-VIII (о государственной службе).

На чем акцентировала внимание БП ВС

Решая этот спор, Большая Палата Верховного Суда прежде всего отметила отсутствие коллизии в спорных правоотношениях, а следовательно и отсутствие необходимости искать механизм ее преодоления, поскольку существует прямая норма Закона № 3460-IX, которая приостановила действие нормы Закона № 889-VIII и четко урегулировала особенности оплаты труда определенных категорий государственных служащих.

Законодатель формирует единую систему законодательства в сфере публичных правоотношений, в которой предполагается конституционность каждого закона, принятого парламентом, до момента опровержения этой презумпции решением Конституционного Суда Украины.

В связи с этим Большая Палата ВС обратила внимание, что соответствующие предписания абз. 2 п. 12 разд. «Заключительные положения» Закона № 3460-IX не признаны неконституционными, и указала, что нет оснований для вывода по ч. 4 ст. 7 КАС Украины, поскольку в спорных правоотношениях уменьшение законодателем размера надбавки за выслугу лет на государственной службе не привело к сужению социальных прав и гарантий государственного служащего, в частности его права на надлежащий уровень оплаты труда.

Такое действие законодателя нельзя рассматривать отдельно от других действий, которые были осуществлены им одновременно с целью изменить структуру оплаты труда государственных служащих определенной категории. Следовательно, Большая Палата ВС определила, что введенные Законом № 3460-IX с января 2024 года особенности расчета надбавки за выслугу лет являются частью реформы оплаты труда государственных служащих, обусловленной реализацией евроинтеграционных требований относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Кроме того, Большая Палата ВС учла правовые последствия, которые наступили для государственных служащих в системе правосудия с введением реформы структуры их заработной платы, отметив, что уменьшение размера надбавки за выслугу лет на государственной службе произошло одновременно с ростом должностного оклада, что направлено на повышение уровня независимости и финансового обеспечения определенной категории государственных служащих, улучшение статуса государственного служащего в целом.

С учетом изложенного Большая Палата Верховного Суда отменила решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и приняла новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.