Допускается ли изменение очередности требований кредиторов в утвержденном реестре в связи с изменениями законодательства: позиция КХС ВС

Верховный Суд рассмотрел вопрос, являются ли изменения законодательства основанием для изменения очередности требований кредиторов в утвержденном реестре требований кредиторов по делу о банкротстве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел кассационную жалобу Главного управления ГНС в городе Киеве по делу о банкротстве ООО, касающуюся изменения очередности удовлетворения налоговых требований в реестре кредиторов. Речь шла о том, можно ли изменить установленную судом очередность требований в связи с вступлением в силу Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Суть дела

Производство по делу № 910/8404/15-г о банкротстве ООО «Экслифтбудсервис» было открыто определением Хозяйственного суда города Киева в апреле 2015 года. В дальнейшем суд признал конкурсные требования частного предприятия, утвердил реестр кредиторов, а также признал кредиторские требования налогового органа на сумму около 3 570 499,53 грн, отнесённые к шестой очереди.

Позднее должник был признан банкротом и открыта ликвидационная процедура.

В рамках производства происходила процессуальная замена налогового органа на его правопреемника. В марте 2025 года налоговый орган обратился в суд с заявлением о внесении изменений в реестр требований кредиторов. Заявление было мотивировано тем, что после вступления в силу Кодекса Украины по процедурам банкротства изменились правила очередности удовлетворения требований, в частности требования по уплате налогов и сборов подлежат удовлетворению в третью очередь.

Налоговый орган просил изменить очередность части своих требований, отнеся их к третьей очереди, оставив другую часть без изменений в соответствии с ранее принятым судебным решением.

Налоговый орган просил отнести к третьей очереди требования на сумму 2 468 398,55 грн, а остальные — 1 102 100,98 грн — оставить в шестой очереди.

Решения судов

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление налогового органа и обязал ликвидатора внести соответствующие изменения в реестр кредиторов, отнеся часть требований к третьей очереди.

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении заявления. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что изменения в законодательстве не могут быть основанием для пересмотра очередности требований, уже определённых действующим и не отменённым судебным решением.

Налоговый орган обжаловал это решение в кассационном порядке, ссылаясь на необходимость отступления от правовых выводов Верховного Суда, изложенных в предыдущей практике.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьёй 300 Хозяйственного процессуального кодекса Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы и установленных обстоятельств дела.

При этом Суд учёл положения пункта 4 Заключительных и переходных положений Кодекса Украины по процедурам банкротства, согласно которым дальнейшее рассмотрение дел осуществляется по новому Кодексу, однако это не изменяет правовых последствий процессуальных действий, совершённых по предыдущему закону.

Предметом спора является вопрос о возможности изменения очередности удовлетворения требований кредитора, которые уже были определены судом в действующем судебном решении, в связи с изменениями законодательства.

Суд обратил внимание, что требования налогового органа были признаны в 2016 году в соответствии с положениями Закона Украины «О восстановлении платёжеспособности должника или признании его банкротом» и отнесены к шестой очереди в связи с пропуском установленного срока их заявления. Суд подчеркнул, что пропуск срока на заявление требований влечёт утрату статуса конкурсного кредитора и отнесение таких требований к шестой очереди, что является окончательным правовым последствием.

Указанное определение является действующим и не отменённым.

Верховный Суд согласился с выводом апелляционной инстанции о том, что изменения в специальном законе, в частности в Кодексе Украины по процедурам банкротства, не являются основанием для внесения изменений в уже утверждённый судом реестр требований кредиторов, в том числе относительно очередности удовлетворения требований.

Суд сослался на правовую позицию, изложенную в постановлении Верховного Суда от 25 мая 2021 года, согласно которой ни предыдущий закон, ни Кодекс Украины по процедурам банкротства не предусматривают возможности пересмотра судом очередности требований кредитора исключительно на основании изменения законодательства после принятия соответствующего судебного решения.

Верховный Суд также учёл, что кредитор подал заявление о признании требований в период действия предыдущего закона, и правовые последствия пропуска срока на заявление требований определялись именно этим законом. Применение новых норм не может изменять правовое положение кредитора в уже завершённых процессуальных действиях.

Кроме того, Суд подчеркнул принцип недопустимости обратного действия законов во времени, закреплённый в статье 58 Конституции Украины, согласно которому нормативно-правовые акты применяются к правоотношениям, возникшим после вступления их в силу, если иное прямо не предусмотрено.

Суд подчеркнул, что подача заявления о денежных требованиях является реализацией права кредитора, а пропуск установленного срока имеет определённые законом юридические последствия, которые не могут быть устранены путём последующего изменения законодательства.Также Верховный Суд пришёл к выводу, что заявитель не обосновал необходимость отступления от ранее сформированной правовой позиции Верховного Суда и не привёл достаточных аргументов относительно её ошибочности или устарелости. Заявитель не привёл надлежащих и достаточных оснований для отступления от устоявшейся правовой позиции Верховного Суда.

С учётом изложенного Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного хозяйственного суда — без изменений. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.