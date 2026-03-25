Суд должен занимать активную процессуальную позицию при утверждении плана санации – Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что длительные сроки реализации не оправдывают отсутствие четких этапов и актуальных финансовых данных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Позицию Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, изложенную в постановлении от 18.08.2025 по делу № 918/822/23, поддержал Верховный Суд.

Обстоятельства дела

В хозяйственный суд распорядителем имущества подано ходатайство, в котором, среди прочего, просил: утвердить план санации ООО «Т.»; ввести в деле № 918/822/23 о банкротстве ООО «Т.» процедуру санации.

Местный хозяйственный суд своим постановлением от 24.03.2025 по делу № 918/822/23 удовлетворил указанное выше ходатайство об утверждении плана санации и введении соответствующей процедуры.

Постановлением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 18.08.2025 отменено указанное определение местного хозяйственного суда и принято новое решение, которым отказано в утверждении плана санации ООО «Т.» и введении соответствующей процедуры.

Суд апелляционной инстанции установил, что приведенные в Плане санации меры носят преимущественно декларативный характер и не содержат надлежащего экономического и организационного обоснования возможности их реализации.

В то же время решающее значение для оценки реалистичности плана санации имеет не только наличие прогнозных экономических расчетов, но и четкость определения механизмов и сроков достижения основной цели процедуры санации — восстановления платежеспособности должника и удовлетворения требований кредиторов.

Судами установлено, что представленный на утверждение план санации предусматривает реализацию соответствующих мер в течение примерно семи лет.

Оценка Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что сам по себе длительный срок выполнения плана санации не противоречит положениям законодательства о банкротстве, однако при таких условиях план санации должен содержать достаточно четкие и последовательные этапы реализации предусмотренных мер, а также определенные сроки достижения основной цели процедуры санации — восстановления платежеспособности должника и удовлетворения требований кредиторов.

Вместе с тем, как установлено судом апелляционной инстанции, представленный по данному делу план санации не содержит надлежащей конкретизации сроков достижения результатов предлагаемых мер и фактически определяет их как ориентировочные, что делает невозможной надлежащую оценку реалистичности достижения цели процедуры санации - восстановления платежеспособности должника в пределах столь длительного срока.

Значение необходимости определения четкого конечного срока осуществления санационных мер напрямую вытекает из содержания абзаца 4 части 1 статьи 51 КУзПБ для обеспечения интересов кредиторов в случае его неисполнения в установленный планом срок и отсутствия существенных обстоятельств, объективно повлиявших на невозможность его своевременного исполнения.

Кроме того, как установил суд апелляционной инстанции, план санации не отражает реальное финансово-экономическое положение должника. Представленный на утверждение в декабре 2024 года план содержит показатели хозяйственной деятельности только за 2023 год, тогда как распорядитель имущества с сентября 2024 года исполнял полномочия руководителя должника и, соответственно, имел доступ к актуальной информации о деятельности предприятия, его финансовых результатах, структуре активов и возможностях получения доходов. Отсутствие в плане санации актуальных данных не дает возможности оценить реальное состояние предприятия и проверить обоснованность приведенных в нем экономических расчетов.

Суд апелляционной инстанции правомерно обратил внимание на противоречивость выводов, изложенных в самом плане санации. Так, с одной стороны, в плане отмечается перспективность деятельности должника в сфере элеваторного хозяйства, а с другой — при анализе ликвидационной процедуры арбитражный управляющий указывает на неопределенность спроса на имущество должника и возможность получения минимального дохода от его реализации. Указанное свидетельствует об отсутствии надлежащего анализа экономического состояния должника и реалистичности предложенных санационных мер. Коллегия судей кассационной инстанции отметила, что сам по себе приоритет процедуры санации не означает утверждение любого представленного плана санации, поскольку при рассмотрении дела о банкротстве суд руководствуется принципом судебного контроля, который в данном случае проявляется в проверке предложенных участниками дела мер на соответствие требованиям законодательства и оценке реальности и обоснованности предусмотренных планом санации механизмов восстановления платежеспособности должника.

Верховный Суд также отметил, что отказ в утверждении представленного плана санации не исключает возможности применения санации как судебной процедуры в деле о банкротстве и не свидетельствует о безальтернативности перехода к ликвидационной процедуре. Такой отказ обусловлен исключительно несоответствием конкретного плана санации требованиям законодательства и отсутствием надлежащего обоснования реальности предусмотренных им мер по восстановлению платежеспособности должника.

Учитывая указанное, участники производства по делу о банкротстве не лишены возможности повторно обратиться в суд с ходатайством о введении процедуры санации и утверждении нового, надлежащим образом обоснованного плана санации. Таким образом, отказ в утверждении конкретного плана санации направлен не на прекращение возможности применения санационных мер, а на обеспечение того, чтобы такие механизмы применялись только при наличии реальных и надлежащим образом обоснованных предпосылок для восстановления платежеспособности должника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.