Когда использование запатентованного изобретения в научных целях не признается нарушением прав интеллектуальной собственности — ответ КХС ВС

Владелец патента на изобретение просил запретить ответчику использовать изобретение без разрешения и изъять и уничтожить ввезенную фармацевтическую субстанцию.

Использование запатентованного изобретения в научных целях или в порядке эксперимента не признается нарушением прав интеллектуальной собственности только при условии надлежащего доказательства такого характера использования. При отсутствии соответствующих доказательств владелец патента имеет право требовать запрета использования изобретения и применения других способов защиты.

К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

В деле истец — владелец патента на изобретение «Замещенные оксазолидиноны и их применение для предотвращения свертывания крови» — просил запретить ответчику использовать изобретение без разрешения и изъять и уничтожить ввезенную фармацевтическую субстанцию «Rivaroxaban» в количестве 9 кг.

При первоначальном рассмотрении в удовлетворении иска было отказано, однако Верховный Суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение для проверки доводов ответчика об использовании изобретения в научных целях или в порядке эксперимента, в том числе наличия у него научного подразделения, квалифицированных работников, необходимых условий для исследований и соответствия количества вещества заявленной научной цели.

По результатам нового рассмотрения местный хозяйственный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворил иск частично: требование об изъятии и уничтожении фармсубстанции суды удовлетворили, однако в запрете использования изобретения отказали, считая его ненадлежащим способом защиты. Суды исходили из того, что ответчик не доказал использование вещества в научных целях, но при этом посчитали недопустимым бессрочный и абсолютный запрет.

КХС ВС согласился с выводом о недоказанности научной цели использования изобретения. Суд отметил, что ответчик не предоставил доказательств осуществления полноценной научной деятельности, не подтвердил наличие соответствующих специалистов и исследований, а также ввез значительно больший объем вещества, чем это обосновывалось заявленной целью. Дополнительно учтено подание заявок на регистрацию лекарственных средств с этим действующим веществом, что свидетельствует о коммерческом характере использования.

В то же время КХС ВС не согласился с отказом в запрете использования изобретения, указав, что такое требование является надлежащим способом защиты, поскольку прямо вытекает из содержания исключительных прав патентообладателя. Запрет использования изобретения направлен на защиту имущественных прав интеллектуальной собственности на срок действия патента и не является безусловно «бессрочным» в понимании судов предыдущих инстанций.

По результатам кассационного пересмотра КХС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу истца, отменил решения судов в части отказа в запрете использования изобретения и принял в этой части новое решение об удовлетворении иска. Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ответчика на судебные решения в части удовлетворенного искового требования.

С постановлением КХС ВС от 5 марта 2026 года по делу № 911/165/18 можно ознакомиться по ссылке.

