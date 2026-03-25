После расторжения договора пожизненного содержания нельзя отдельно требовать право собственности – позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу по иску о признании права собственности на квартиру, заявленному после расторжения договора пожизненного содержания.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства кассационную жалобу на судебные решения по делу № 463/2891/14-ц о признании права собственности на квартиру, возникшего из правоотношений договора пожизненного содержания.

Предметом пересмотра стал вопрос возможности признания права собственности на часть имущества после расторжения такого договора.

Суть дела

В июне 2014 года истец обратился в суд с иском о признании права собственности на квартиру, ссылаясь на заключённый 22 мая 2004 года договор пожизненного содержания, удостоверенный частным нотариусом и зарегистрированный в соответствующем реестре.

По условиям договора истец обязался обеспечивать отчуждателя пожизненным материальным содержанием в натуральной форме, что включало бесплатное проживание, трёхразовое питание, обеспечение одеждой, лекарственными средствами, предоставление бытовых услуг, а также осуществление ухода и оказание необходимой помощи. Договором также было предусмотрено ограничение относительно вселения и регистрации других лиц в квартире. Стоимость такого содержания стороны определили в размере 350 грн ежемесячно.

Истец отмечал, что надлежащим образом выполнял условия договора в течение длительного времени, однако впоследствии отчуждатель обратилась в суд с требованием о его расторжении. Решением апелляционного суда договор был расторгнут в связи с невозможностью дальнейшего исполнения, а право собственности на квартиру признано за отчуждателем.

Истец обосновывал свои требования тем, что фактические расходы на исполнение договора значительно превышали установленный размер ежемесячного обеспечения и в целом превысили стоимость квартиры на момент заключения договора. На этом основании он считал, что имеет право на приобретение права собственности на спорное имущество.

В ходе рассмотрения дела было также установлено, что истец в подтверждение исполнения обязательств предоставлял доказательства осуществления расходов, в частности оплаты коммунальных услуг, связи, электроэнергии, газа, а также денежных переводов.

В связи со смертью первоначального ответчика к участию в деле был привлечён правопреемник.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, частично удовлетворил иск и признал за истцом право собственности на одну вторую часть квартиры.Суды предыдущих инстанций исходили из того, что истец надлежащим образом выполнял свои обязанности по договору, однако эти обстоятельства оспаривались в кассационной жалобе и не имеют решающего значения для разрешения спора.

Исходя из этого суды применили положения части второй статьи 756 Гражданского кодекса Украины и пришли к выводу о наличии оснований для оставления за приобретателем права собственности на часть имущества.

Доводы ответчика о ненадлежащем исполнении договора судами были отклонены как необоснованные.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что основания кассационного обжалования определены в части второй статьи 389 ГПК Украины, и пришёл к выводу об обоснованности кассационной жалобы.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что в соответствии с частями первой, второй и пятой статьи 263 ГПК Украины судебное решение должно быть законным и обоснованным, то есть принятым в соответствии с нормами материального права с соблюдением процессуальных норм и на основании полно и всесторонне установленных обстоятельств дела.

Верховный Суд установил, что в предыдущем деле о расторжении договора пожизненного содержания уже был решён вопрос относительно правового режима спорной квартиры, в частности признано право собственности на неё за отчуждателем. Решением Апелляционного суда Львовской области от 22 ноября 2012 года по делу № 1312/1002/12 уже был расторгнут договор пожизненного содержания и признано право собственности на квартиру за отчуждателем.

При таких обстоятельствах суды предыдущих инстанций, признавая право собственности за истцом на часть квартиры, фактически поставили под сомнение судебное решение, вступившее в законную силу, что противоречит принципу обязательности судебных решений, закреплённому в Конституции Украины и ГПК Украины.

Верховный Суд согласился с доводами кассационной жалобы о том, что положение части второй статьи 756 ГК Украины не предусматривает возможности предъявления самостоятельного иска о признании права собственности, а соответствующий вопрос должен был решаться исключительно в рамках дела о расторжении договора пожизненного содержания, в котором он уже был решён судом.

При этом в деле, в котором рассматривался спор о расторжении договора, истец не заявлял требований о сохранении за ним права на часть имущества.

Кроме того, суд обратил внимание, что право собственности на всю квартиру уже было признано за отчуждателем в предыдущем судебном решении.

С учётом изложенного Верховный Суд пришёл к выводу, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы материального права и нарушили нормы процессуального права, в связи с чем их решения подлежат отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении иска.

Также Верховный Суд осуществил новое распределение судебных расходов и взыскал с истца в пользу ответчика судебные расходы по уплате судебного сбора за подачу апелляционной и кассационной жалоб в общем размере 9 327,50 грн.

Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

