Является ли продажа имущества представителем родственника основанием для недействительности сделки: позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел спор о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, заключенного представителем от имени доверителя в пользу своего родственника, и дальнейшего отчуждения этого имущества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел гражданское дело № 161/22283/24 о признании недействительными договоров отчуждения квартиры и истребовании имущества, заключённых представителем от имени собственника.

Предметом пересмотра стало постановление апелляционного суда, которым был частично удовлетворён иск и признан недействительным договор купли-продажи с последующим истребованием недвижимого имущества.

Обстоятельства дела

В декабре 2024 года истец обратился в суд с иском о признании недействительными договора купли-продажи квартиры, заключённого 9 января 2024 года между ответчиками от его имени на основании доверенности, а также договора дарения этой же квартиры, заключённого в тот же день, и об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Исковые требования обоснованы тем, что истец приобрёл право собственности на квартиру в 2020 году и длительное время проживает за границей, в связи с чем выдавал доверенности на представительство своих интересов. В дальнейшем такая доверенность была выдана ответчику, с которой истец находился в личных отношениях и имеет общего ребёнка.

По утверждению истца, в январе 2024 года представитель, действуя от его имени, заключила договор купли-продажи квартиры со своим родственником, который приобрёл право собственности на спорное имущество. При этом в тот же день, примерно через 40 минут, квартира была отчуждена в пользу самого представителя на основании договора дарения. Истец отмечал, что не давал согласия на отчуждение квартиры, не был уведомлён о заключении сделок и не получил денежных средств от её продажи.

По мнению истца, совершённые сделки являются результатом злонамеренного сговора между ответчиками и направлены на удовлетворение собственных интересов представителя вопреки интересам доверителя, что противоречит положениям гражданского законодательства о представительстве.

Судами установлено, что истец выдал нотариально удостоверенную доверенность, которой уполномочил представителя на совершение широкого круга действий, в частности относительно отчуждения недвижимого имущества и получения денежных средств. 9 января 2024 года представитель заключила договор купли-продажи квартиры с покупателем, который является её близким родственником, причём денежные средства по договору были переданы до его подписания. В тот же день покупатель заключил договор дарения этой квартиры в пользу представителя. При этом представитель не уведомила доверителя о заключении сделок и не передала полученные денежные средства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что истец не доказал факта действий представителя вопреки его воле или интересам. Суд отметил, что на момент заключения договора доверенность была действующей, а сам факт заключения договора с родственником представителя не свидетельствует о наличии злонамеренного сговора. Покупатель приобрёл право собственности на основании договора, который соответствует требованиям законодательства, оплатил денежные средства и надлежащим образом зарегистрировал право собственности.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение о частичном удовлетворении иска. Суд признал недействительным договор купли-продажи и истребовал квартиру из незаконного владения. Мотивируя решение, апелляционный суд исходил из наличия злонамеренного сговора между представителем и покупателем, которые действовали с целью удовлетворения собственных интересов представителя вопреки интересам доверителя.

В кассационной жалобе ответчик указал, что апелляционный суд не учёл правовые выводы Верховного Суда в аналогичных правоотношениях, а также безосновательно пришёл к выводу о наличии злонамеренного сговора, поскольку сам факт заключения договора между родственниками не свидетельствует о сговоре, денежные средства по договору были получены представителем, а их непередача доверителю не влияет на действительность сделки.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что основанием кассационного обжалования в данном деле является применение апелляционным судом норм права без учёта правовых выводов Верховного Суда в подобных правоотношениях (пункт 1 части второй статьи 389 ГПК Украины), а пересмотр осуществляется в пределах доводов кассационной жалобы без права установления новых обстоятельств или переоценки доказательств (статья 400 ГПК Украины).

Суд подчеркнул, что каждое лицо имеет право на защиту своего гражданского права, а собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Представительство является правоотношением, в котором представитель действует от имени представляемого лица, однако не может совершать сделки в собственных интересах или в интересах другого лица вопреки интересам доверителя.

Верховный Суд обратил внимание на презумпцию правомерности сделки и отметил, что сделка считается правомерной, пока её недействительность не установлена законом или судом. Для признания сделки недействительной на основании злонамеренного сговора необходимо установить умысел представителя действовать вопреки интересам доверителя, наличие договорённости с другой стороной и наступление неблагоприятных последствий для доверителя.

При этом злонамеренный сговор означает подмену воли доверителя волей представителя, который осознанно действует вопреки интересам доверителя в сговоре с другой стороной сделки.

Суд подчеркнул, что сама по себе обстоятельство заключения договора, когда от имени продавца действует представитель, являющийся родственником покупателя, не свидетельствует о наличии злонамеренного сговора. Также отсутствуют надлежащие доказательства того, что на момент заключения договора существовала такая договорённость или что стороны не имели намерения выполнять сделку.

Верховный Суд также отметил, что недействительность сделки должна существовать на момент её заключения, а неисполнение или ненадлежащее исполнение договора само по себе не является основанием для признания его недействительным.

Верховный Суд пришёл к выводу, что истец не доказал наличие злонамеренного сговора между ответчиками, а потому основания для признения договора купли-продажи недействительным отсутствуют. Соответственно, постановление апелляционного суда в этой части является незаконным и подлежит отмене, как и решение об истребовании имущества.

Вместе с тем Суд отметил, что апелляционный суд не дал надлежащей правовой оценки другим самостоятельным основаниям иска, в частности относительно совершения сделки представителем в собственных интересах (часть третья статьи 238 ГК Украины) и фиктивности сделки (статья 234 ГК Украины).

С учётом этого Верховный Суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы, отмене постановления апелляционного суда и направлении дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.