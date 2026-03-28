Преподавателя мобилизовали несмотря на право на отсрочку — суд пояснил: без заявления она не действует

Истец работал педагогом и мог претендовать на отсрочку, однако не обратился в ТЦК с заявлением и был призван во время мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска лица, призванного во время мобилизации, которое оспаривало свой призыв на военную службу.

Суд пришел к выводу: даже при наличии оснований для отсрочки она не применяется автоматически — право на отсрочку подлежит реализации в установленном порядке путем подачи заявления и подтверждающих документов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Нереализация этого права не дает оснований для удовлетворения иска об отмене приказа о призыве.

Обстоятельства дела №300/511/25

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным и отменить приказ ТЦК от 22 ноября 2024 года о его призыве на военную службу во время мобилизации.

Свою позицию он обосновывал тем, что имел право на отсрочку в соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поскольку работал педагогическим работником учреждения профессионального предвысшего образования по основному месту работы на полную ставку.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств того, что во время проведения мобилизационных процедур истец подавал или пытался подать заявление о предоставлении отсрочки вместе с подтверждающими документами.

Не согласившись с этим решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой указал, что необознанность территориального центра комплектования и социальной поддержки о наличии у него права на отсрочку не опровергает факта существования такого права.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и подробно разъяснил порядок реализации права на отсрочку.

Право на отсрочку подлежит реализации

Суд указал, что закон предусматривает право на отсрочку для педагогических работников, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Вместе с тем такое право:

не применяется автоматически;

реализуется путем подачи личного заявления установленной формы;

требует предоставления документов, подтверждающих основания отсрочки;

оформляется решением соответствующей комиссии при ТЦК и СП.

Обязанность действовать возлагается на военнообязанного

Суд подчеркнул, что военнообязанный обязан:

сообщать органу воинского учета об обстоятельствах, дающих право на отсрочку;

подать заявление установленной формы;

предоставить подтверждающие документы.

Только после этого комиссия рассматривает поданные материалы и принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Отсутствие заявления — ключевое обстоятельство

Суд установил, что истец ссылался на наличие у него права на отсрочку, однако:

не обращался в ТЦК и СП с заявлением о ее предоставлении;

не предоставил доказательств попыток реализовать это право;

соответствующие документы в уполномоченный орган не подавал.

Также отсутствуют доказательства подачи заявления во время пребывания в ТЦК.

Обстоятельства мобилизации

Апелляционный суд указал, что истец был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения военно-учетных данных и прохождения медицинского осмотра. При этом материалы дела не содержат доказательств принуждения или нарушений во время этих процедур.

По результатам военно-врачебной комиссии он был признан пригодным к военной службе.

После призыва — иной правовой режим

Суд обратил внимание, что после приобретения статуса военнослужащего правоотношения по прохождению военной службы, как правило, могут быть прекращены путем увольнения в порядке, определенном законодательством, а не путем отмены приказа о призыве.

Решение суда

Суд апелляционной инстанции постановил:

апелляционную жалобу оставить без удовлетворения;

решение Ивано-Франковского окружного административного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.